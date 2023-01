Lý do 'Titanic' tái chiếu dịp Lễ tình nhân

TPO - "Titanic" sắp tái chiếu nhân dịp 25 năm bộ phim ra đời. Việc trở lại đúng Lễ tình nhân để kỷ niệm đây là thời điểm giúp bộ phim kiếm tiền nhiều nhất.

Trong cuộc phỏng vấn của Sirius XM, đạo diễn James Cameron thông báo Titanic được tái chiếu từ ngày 10/2, đúng dịp Lễ tình nhân. Thông tin bộ phim điện ảnh kinh điển đương đại chiếu tại màn ảnh rộng được nhiều fan điện ảnh mong chờ.

Việc tái chiếu nhằm kỷ niệm 25 năm Titanic ra mắt. Phim phát sóng dịp Valentine có ý nghĩa quan trọng với đạo diễn James Cameron.

"Valentine có nhiều ý nghĩa với tôi. Tuy Titanic ra mắt trước Giáng sinh nhưng mùa Valentine mới là thời điểm có nhiều doanh thu nhất. Quyết định tái chiếu nhằm tôn vinh thành công của phim. Nó cũng là phim kỷ niệm ngày lễ tình nhân", đạo diễn nổi tiếng nói với Sirius XM.

Không chỉ có giá trị về mặt nội dung, phim đại thắng phòng vé và là một trong ba tác phẩm hiếm hoi giành 11 giải Oscar (cùng Ben-Hur và The Lord of the Rings: The Return of the King).

Ngoài việc chinh phục khán giả với chuyện tình của Jack và Rose, phim có giá trị thương mại cao và là bộ phim đầu tiên cán mốc tỷ USD. Titanic hiện đứng thứ ba trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,2 tỷ USD.

Phim nhiều năm giữ kỷ lục ông hoàng phòng vé trước khi Avatar (2009) và Avengers: Endgame (2019) ra mắt.

Trong cuộc phỏng vấn của People trước đó, đạo diễn James Cameron nói phim thành công nhờ diễn xuất của Leonardo DiCaprio dù trước đó nam diễn viên không đồng ý nhận vai. Leo chê phim ủy mị, nam chính Jack Dawson nhàm chán.

"Leo chê vai chính. Tôi tìm đủ mọi lý do để mời nhưng cậu ấy không muốn tham gia. Leo luôn chê phim tẻ nhạt", Cameron nói.

Đạo diễn nổi tiếng sau đó thuyết phục thành công Leo bằng cách nói phim có những phân cảnh thách thức diễn viên: "Tôi không ngạc nhiên khi Leo đồng ý sau đó. Cậu ấy luôn có lựa chọn sáng suốt. Với lại, tôi không bao giờ nghi ngờ tài năng của Leo".

Ngoài việc nâng tầm Leonardo DiCaprio, Kate Winslet và đạo diễn James Cameron thành sao hạng A, bản nhạc My Heart Will Go On trở thành huyền thoại của âm nhạc đương đại.