Phim cổ trang bom tấn Trung Quốc thất bại vì diễn viên quá xấu

TPO - "Bảy kiếp may mắn" vốn được kỳ vọng do được công ty lớn chế tác. Tuy nhiên, sau 10 tập lên sóng, thành tích của phim không khả quan.

Trang 163 đưa tin bộ phim cổ trang tiên hiệp Bảy kiếp may mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính phát sóng không thu được thành tích tốt. Phim bị hai đối thủ là Trường tương tư và Liên hoa lâu đè bẹp, lượt xem mỗi ngày chỉ khoảng 25 triệu view, chiếm khoảng 10% thị phần. Theo 163, nguyên nhân khiến Bảy kiếp may mắn thất bại trước hết phải kể đến ngoại hình của các diễn viên chỉ ở mức trung bình.

Bảy kiếp may mắn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhất thời xúc động, bảy kiếp không may của Cửu Lộ Phi Hương. Phim được công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Đây là đội ngũ đã làm nên thành công của Thương lan quyết mùa hè năm 2022. Do đó, về phần kỹ xảo, màu phim của Bảy kiếp may mắn được đánh giá là đẹp, mượt mà, vượt trội hơn so với các tác phẩm tiên hiệp khác. Dự án cũng có sẵn lượng độc giả mong chờ.

Tuy nhiên, khi lên sóng, ngoài phần kỹ xảo tốt, các yếu tố khác như kịch bản, diễn xuất, ngoại hình diễn viên đều không đạt yêu cầu. Trong đó, nội dung phim bị cải biên quá mức, đánh mất sự thú vị trong tính cách của các nhân vật. Các kiếp sống của nam nữ chính không có điểm đặc biệt, giống hầu hết dự án phim tiên hiệp khác. Diễn xuất của hai diễn viên chính Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề cũng bị chê, nữ thiếu tinh tế, nam gồng mình để trở nên cuốn hút.

Mặt khác, theo 163, yếu tố quan trọng của các dự án tiên hiệp ngôn tình là ngoại hình dàn diễn viên phải nổi bật, thu hút khán giả. Tuy nhiên, trong Bảy kiếp may mắn, nam chính Đinh Vũ Hề bị chê xấu. Dàn diễn viên phụ kém tiếng tăm, nhan sắc không ưa nhìn, thiếu khí chất thần tiên hay sự sang trọng của công chúa hoàng tử.

Đoàn phim đã chọn nhiều diễn viên vô danh, diễn xuất kém tham gia trong phim khiến khán giả hết hứng thú theo dõi. Thậm chí, một số nghệ sĩ vốn có ngoại hình không tệ từ các phim khác, tới dự án này cũng bị trang điểm khiến vẻ ngoài kém sắc hơn. Do đó, khán giả đã bỏ xem phim sau những tập đầu.

Theo 163, đây là tác phẩm tiếp theo do Dương Siêu Việt đóng chính thất bại. Trước đó, thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới bị chê về diễn xuất trong Luận anh hùng ai xứng anh hùng, Thả thính phượng minh, Trùng tử...

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, nổi lên sau khi tham gia cuộc thi Sáng tạo doanh 2018 và trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Cô được nhà sản xuất o bế, giao nhiều vai chính trong dự án kinh phí lớn, song diễn xuất của Dương Siêu Việt bị gọi là "thảm họa".