Phát hiện xe tải ‘luồng xanh’ chở 10 tấn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

TPO - Rừng dổi cổ thụ trăm tuổi tại Tiểu khu 224 thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị nhóm đối tượng cưa hạ ngổn ngang, xẻ ván tại chỗ. Công an huyện vừa khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra.

TPO - Cơ quan Công an xác định, Trương Văn Công (36 tuổi, thuộc đội xung kích phường Bình An, TP Dĩ An) - thành viên tổ kiểm soát dịch COVID-19 của phường Bình An là người đã đề nghị shipper chuyển khoản 2 triệu để cho qua chốt kiểm dịch.