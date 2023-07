Phát hiện một đầu nậu ma túy cung cấp cho quán bar, karaoke ở Bình Dương

TPO - Chiều 11/7, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng các vị triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau thời gian theo dõi, vào chiều 10/7, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do Đỗ Thị Huyên (37 tuổi, quê Bình Thuận) thuê ở đường Vũng Thiện, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Tại căn nhà kể trên, công an phát hiện Huyên đang bán ma túy cho đối tượng Đinh Đức Liêm (35 tuổi, quê Bình Dương).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 1kg ma túy đá, 65 viên nén (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật có liên quan. Các đối tượng khai mua ma túy để cung cấp cho các quán bar, club, karaoke… trên địa bàn Bình Dương và vùng lân cận.

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng Đỗ Thị Huyên và Đinh Đức Liêm đều có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.