Phát hiện hàng loạt vi phạm về xây dựng tại khu công nghiệp lớn ở TP Thanh Hoá

TPO - Hàng loạt vi phạm về xây dựng như các hạng mục sai thiết kế, không có trong quy hoạch được phê duyệt... của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hoá) vừa được lực lượng chức năng phát hiện, đề nghị xử lý.

Qua công tác giám sát, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (Thanh Hoá) đã phát hiện nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lễ Môn có hành vi vi phạm về xây dựng. Các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng, chủ yếu như: Xây dựng các hạng mục công trình sai hoặc không có trong mặt bằng quy hoạch dự án, tăng mật độ xây dựng so với mặt bằng quy hoạch dự án...

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thì các dự án có vi phạm trên đều đã đi vào hoạt động từ trước năm 2020.

Dự án của Công ty TNHH Tân Nam Phong đã xây dựng thêm các hạng mục không có trong mặt bằng quy hoạch được duyệt (tại dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa), như: Mái tôn khung thép, nhà tôn, bốn container đựng hạt nhựa, mực in tại vị trí bồn hoa cây xanh; Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần đã xây các hạng mục sai so với mặt bằng quy hoạch (tại dự án sản xuất gạch men cao cấp và gạch ốp lát granite), như: Nhà bảo vệ, xưởng 4B xây thêm tầng 2 làm văn phòng, nhà xưởng số 5A xây thêm về phía Đông Nam và vi phạm chỉ giới xây dựng; nhà xưởng tạo bọt 3B... Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza xây dựng các hạng mục không có trong tổng mặt bằng (tại dự án nhà máy gạch ốp lát cao cấp in kỹ thuật số, mài bóng nano), như: Nhà để xe, nhà nghỉ lái xe về phía Tây Nam...

Ngoài ra, còn có hơn 10 doanh nghiệp khác ở khu công nghiệp này cũng được Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hoá kiểm tra, phát hiện các vi phạm về xây dựng tại các dự án.

Căn cứ các quy định, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã đề nghị UBND TP. Thanh Hoá có biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm nêu trên tại Khu công nghiệp Lễ Môn, như: Tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai hoặc không có trong mặt bằng quy hoạch hoặc điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về xây dựng (nếu phù hợp)...