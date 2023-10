Phát hiện đối tượng chế tạo súng nhờ tin báo của người dân

TPO - Quá trình xác minh xác minh tin tố giác tội phạm của người dân, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thiện (32 tuổi, quê Hải Dương) tàng trữ khẩu súng tự chế và số lượng lớn đạn.

Ngày 28/10, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thiện để điều tra về hành vi tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua tin tố giác tội phạm của người dân, quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thiện. Quá trình khám xét nơi ở của Thiện, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng tự chế màu đen bằng kim loại dài khoảng 20cm (dạng súng bút); 33 viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng dài 7,1 cm, cỡ đạn 7,62x51mm, phần đáy có ký hiệu IVI-70 và LC-74 (dạng đạn sử dụng cho súng AK);

4 viên đạn bằng kim loại màu vàng dài 29,5 mm, cỡ đạn 9x19mm, phần đáy có cùng ký hiệu 311-07 (dạng đạn sử dụng cho súng ngắn); 1 báng gỗ màu đen dài 50 cm trên, báng có gắn 1 ống kim loại màu đen dài 18cm; 1 ống kim loại màu đen dài 50 cm.

Theo kết luận giám định sơ bộ của Viện khoa học hình sự – Bộ Công an, khẩu súng trên là súng tự chế, sử dụng để bắn được thuộc vũ khí quân dụng. Số đạn thu giữ cũng là loại đạn thuộc vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận từng làm việc trong lực lượng vũ trang và ra quân từ tháng 5/2021. Sau đó, đối tượng mang số đạn đã “giữ’ được giấu tại nhà ở Tứ Kỳ, Hải Dương.

Tháng 6/2023, vợ chồng Thiện chuyển tới phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) sinh sống và mang theo 37 viên đạn.

Thiện trình bày có sở thích về súng, đạn nên đã đặt mua các ống bằng kim loại, ván gỗ, mượn máy khoan, máy mài của hàng xóm để tự chế tạo 1 khẩu súng (dạng súng bút, đã bị công an thu giữ).

Tiếp đó, tháng 9/2023, Thiện thuê phòng trọ ở một mình tại đường Nguyễn Khắc Hạnh, phường Mộ Lao. Khi đến đây, đối tượng mang khẩu súng tự chế cùng 37 viên đạn cất giấu, chưa sử dụng.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, thời gian qua đơn vị tập trung tối đa đảm bảo tình hình an ninh trật tự kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố.

Trong đó đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã hội tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.