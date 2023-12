Phát hiện, bắt giữ hơn 4.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái

TPO - Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ riêng số vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) bị phát hiện, bắt giữ đã lên tới trên 4.000 vụ, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại tọa đàm “Chống hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT)- Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp” do Tạp chí Hải quan tổ chức ngày 8/12, ông Đặng Văn Dũng, Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ riêng số vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền SHTT bị phát hiện, bắt giữ đã lên tới trên 4.000 vụ, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có nhiều vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an khởi tố.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm SHTT ngày càng phức tạp, tinh vi, nhất là đối với hàng cấm như ma túy, pháo, thuốc lá, động vật hoang dã nguy cấp, hàng hóa khan hiếm trên thị trường như khoáng sản, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như đường cát, lương thực thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử, hàng tiêu dùng, phụ tùng xe đạp, xe máy… có chiều hướng gia tăng trên các tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không…

Ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường nhìn nhận, sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi tạo động lực phát triển cho thương mại điện tử. Tuy nhiên, sự tăng trưởng "nóng" của thương mại điện tử đã kéo theo hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan trên các nền tảng giao dịch trực tuyến, các mạng xã hội xuyên biên giới.

Trong 10 tháng năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 5.600 tỷ đồng, cơ quan hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ.

Ông Vũ Hoài Linh, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4), Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho rằng, nguy cơ bùng phát buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán nếu thiếu sự quản lý, vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

“Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và các vụ, cục chức năng, các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh. Hiện các lực lượng chống buôn lậu đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm từ cửa khẩu đến thị trường…” – ông Linh cho biết.