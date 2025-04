Phát Đạt hoàn tất nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng mở bán Dự án Thuận An 1

Theo thông báo từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương ngày 26/4/2025, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền sử dụng đất cho Dự án Khu nhà ở Phức hợp Cao tầng

Thuận An 1, sẵn sàng đưa dự án ra thị trường.

Thuận An hiện đang được định vị là trung tâm phát triển công nghiệp – dịch vụ quan trọng của Bình Dương. Dự án tọa lạc ngay vị trí chiến lược liền kề đại lộ Bình Dương và các trục kết nối liên vùng như Mỹ Phước – Tân Vạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân trong việc di chuyển và kết nối đến TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận. Trong bối cảnh khu vực đang được quy hoạch theo hướng trở thành một phần trong “siêu đô thị vệ tinh” liên kết với TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, tiềm năng tăng giá của bất động sản Thuận An 1 được đánh giá là rất đáng kể trong trung và dài hạn.

Dự án Khu Nhà ở Phức hợp Cao tầng Thuận An 1 có diện tích khoảng 1,8 ha, cao 39 tầng và 3-4 tầng hầm, với số lượng gần 2.700 căn hộ, shophouse. Thuận An 1 là dự án thuộc tổ hợp dự án rộng 4,4 ha bao gồm cao ốc Thuận An 1 và Thuận An 2, được kỳ vọng sẽ mang về dòng tiền lớn cho Phát Đạt trong năm 2025.

Bên cạnh Thuận An 1&2, Phát Đạt còn nhiều dự án lớn đã và đang liên tục đưa ra thị trường trong giai đoạn từ nay đến 2027, bao gồm dự án Quy Nhơn Iconic (Bình Định), Q1 Tower (Ngô Mây, Quy Nhơn), Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Như Nguyệt (Đà Nẵng), Khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Căn hộ cao cấp Serenity Phước Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu). Các dự án được kỳ vọng mang về 50 ngàn tỷ doanh thu cho Công ty.

Việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính không chỉ là bước tiến pháp lý quan trọng, mà còn khẳng định năng lực triển khai và định hướng phát triển dài hạn của Phát Đạt tại các vùng kinh tế trọng điểm. Dự án Thuận An 1 đang hội đủ các điều kiện cần thiết để tiến đến giai đoạn ra mắt sản phẩm – một tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản Bình Dương nói riêng và khu vực phía Nam nói chung trong năm 2025.