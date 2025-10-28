Phát Đạt ghi nhận dòng tiền tích cực, lợi nhuận cải thiện rõ trong quý III

Theo Báo cáo tài chính quý III vừa được công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã có bức tranh tích cực cả về lợi nhuận, cơ cấu nguồn vốn và dòng tiền sau thời gian tái cơ cấu toàn diện và tập trung vào các dự án trọng điểm.

Doanh thu bật tăng, lợi nhuận cải thiện rõ rệt

Trong quý III/2025, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 506,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2025 đạt được lần lượt là 249 tỷ và 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Điều này được lý giải do trong kỳ, Công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ Dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng Dự án tại đường Kỳ Đồng (TP.HCM).

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý III, Phát Đạt không phát sinh khoản lỗ từ công ty liên kết. Đây là những nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý III, theo báo cáo tài chính riêng, tăng 18,35% - tương đương 11,9 tỷ đồng và theo báo cáo tài chính hợp nhất, tăng 67,64% - tương đương tương đương với 34,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Các đợt mở bán mới của dự án Quy Nhơn Iconic và La Pura đang tiếp tục mang về triển vọng lớn cho Phát Đạt trong quý IV/2025 và đầu 2026.

Tính lũy kế 9 tháng, Phát Đạt ghi nhận 964,4 tỷ đồng doanh thu thuần và 201,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt hơn 450% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 49%, phản ánh hiệu quả của danh mục sản phẩm được cơ cấu lại, tập trung vào các dự án có giá trị thương mại cao và chi phí vốn hợp lý.

Theo giới phân tích, đây là mức biên lợi nhuận hiếm thấy trong nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết hiện nay, cho thấy năng lực quản trị chi phí, thương lượng giá vốn và lựa chọn dự án của Phát Đạt được cải thiện đáng kể sau quá trình tái cấu trúc.

Điểm sáng nổi bật về dòng tiền dương

Một trong những tín hiệu tích cực khác trong báo cáo tài chính quý III của Phát Đạt là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính chuyển sang dương, đạt 90,8 tỷ đồng – thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh khả năng kiểm soát vốn lưu động và thu hồi công nợ hiệu quả hơn.

Tháp Risa của dự án La Pura đang được chính thức mở bán với thiết kế đặc biệt thân thiện cho trẻ em.

Trong quý III, Phát Đạt cũng giảm đáng kể các khoản phải thu ngắn hạn (từ 6.861 tỷ đồng xuống 6.099 tỷ đồng), đồng thời, nợ ngắn hạn cũng giảm hơn 960 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn đã được thu hồi và phân bổ hợp lý hơn thay vì dàn trải.

Dòng tiền dương không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực vay mới, mà còn tạo điều kiện để tăng cường thanh khoản nội bộ, chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 116 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm, cho thấy dòng tiền thực đang chảy ngược về doanh nghiệp – một thay đổi rõ rệt so với giai đoạn 2023–2024.

Cấu trúc tài chính vững vàng hơn, nợ giảm – vốn chủ sở hữu tăng

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 24.245 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối 2024. Điểm đáng chú ý là nợ phải trả giảm 4,8% - xuống còn 12.305 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 8% - lên 11.941 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) giảm từ 1,17 lần xuống còn 1,03 lần, tiệm cận ngưỡng an toàn của các doanh nghiệp bất động sản có nền tảng tốt.

Cơ cấu nguồn vốn của Phát Đạt được cải thiện nhờ giảm nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần, giúp Công ty duy trì năng lực tài chính tự chủ, giảm chi phí vốn vay.

Chi phí lãi vay trong 9 tháng chỉ còn 203 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy Phát Đạt đã kiểm soát chi phí tài chính tốt hơn và giảm phụ thuộc vào nợ ngân hàng.

Việc tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm đang mang lại hiệu quả tài chính rõ nét cho Phát Đạt.

Báo cáo cũng cho thấy tổng cam kết đầu tư của Phát Đạt giảm nhẹ xuống còn 4.973 tỷ đồng, so với hơn 5.400 tỷ đồng cuối 2024. Điều này phản ánh chiến lược tập trung nguồn lực vào các dự án có tiến độ rõ ràng, pháp lý hoàn thiện và khả năng tạo dòng tiền nhanh.

Trong quý III, Phát Đạt cũng thành lập Công ty TNHH BĐS Cao Tầng Thuận An 1, mở rộng sang mảng phát triển đô thị cao tầng tại Bình Dương – một khu vực đang hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển dân cư và hạ tầng kết nối với TP.HCM. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược cho giai đoạn 2026–2030, khi nhu cầu nhà ở thực và bất động sản đô thị vệ tinh được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường.