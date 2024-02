Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chào năm mới Giáp Thìn 2024

47 phút trước

Hàng trăm chiến sĩ công an Tuyên Quang đảm bảo an ninh đêm giao thừa

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời khắc giao thừa, hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, cảnh sát, bảo vệ dân phố,... túc trực tại các ngã ba, ngã tư, khu vực đông dân cư và địa điểm chuẩn bị bắn pháo hoa.