Phản ứng của cha mẹ khi nữ diễn viên khỏa thân trên màn ảnh

TPO - Đối với Lim Ji Yeon, vai diễn 19+ gây tranh cãi lúc mới vào nghề là cơ hội hiếm có cho một tân binh như cô. Tuy nhiên, người đẹp cũng có những lo lắng, nhiều nhất là phản ứng của cha mẹ khi thấy con gái khỏa thân trên màn ảnh.

Trước khi tên tuổi nâng tầm quốc tế nhờ vai phản diện chính trong The Glory (Vinh quang trong thù hận), Lim Ji Yeon được nhớ đến nhiều hơn với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng”.

Cô đặt dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong phim Obsessed (Ám ảnh dục vọng) năm 2014.

Lấy bối cảnh năm 1969, Lim Ji Yeon thủ vai Jong Ga Heun, vợ quân nhân Hàn Quốc, ngoại tình với cấp trên của chồng, Đại tá Kim Jin Pyeong do Song Seung Hun đảm nhận.

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1990 có nhiều cảnh khỏa và cảnh quan hệ tình dục trần trụi. Nhờ sự can đảm dám hết mình vì công việc, cái tên Lim Ji Yeon bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả và mở ra cơ hội để đạt được danh tiếng như hiện tại.

Tham gia chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block ngày 2/8, ác nữ The Glory đã có những chia sẻ về vai diễn 19+ gây tranh cãi trong quá khứ.

“Tôi coi đó là cơ hội hiếm có. Tôi yêu thích nhân vật trong kịch bản và sẵn sàng đón nhận thử thách”, người đẹp 33 tuổi nói.

Tuy vậy, cùng với sự háo hức được đóng phim, Lim Ji Yeon không tránh khỏi những lo lắng, trong đó khó khăn nhất là về phản ứng cha mẹ với vai diễn táo bạo của con gái.

“Tôi còn rất trẻ và đóng một số cảnh tai tiếng. Vì vậy, tôi thực sự lo lắng về cha mẹ tôi cũng như cảm nhận của họ với bộ phim đầu tay của tôi. Thành thật mà nói tôi sợ những gì họ nghĩ khi xem tôi trong một cảnh sex trên màn ảnh rộng”, Lim Ji Yeon nhớ lại.

Theo Lim, cô rất sợ hãi ngay khi đọc kịch bản. Cô bị phiền nhiễu bởi vô số câu hỏi trong đầu như "Tôi thực sự có thể làm được điều này không?", "Điều gì sẽ xảy ra nếu nó khiến mẹ tôi xấu hổ?", "Bà ấy có hoảng sợ không? Hay trái tim tan nát?"...

Cuối cùng, điều cô bận tâm nhất không xảy ra. Sau khi xem hết bộ phim, mẹ Lim Ji Yeon dành lời khen dịu dàng nhất cho con gái.

“Mẹ tôi đã đến buổi ra mắt. Sau buổi chiếu, bà ấy tặng tôi một bó hoa lớn và nói với tôi, ‘Jin Yeon bé bỏng của mẹ, con trông thật xinh đẹp’. Khoảnh khắc đó đến nay vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất giúp tôi vững vàng và tràn đầy cảm hứng”, cô chia sẻ.

Con đường diễn xuất của Lim Ji Yeon không suôn sẻ từ đầu. Cô ước mơ trở thành diễn viên từ nhỏ nhưng bố mẹ cô không ủng hộ. Cả hai đều không làm việc trong ngành nghệ thuật, họ không hiểu khao khát của con gái. Họ phản đối vì nghĩ rằng môi trường đó không phù hợp.

Không bị lung lay bởi cha mẹ, Lim vừa học trung học vừa làm thêm bán thời gian để tiết kiệm tiền theo học trường diễn xuất mà cô bí mật đăng ký.

Mặc dù vậy, ngôi sao Xã hội thượng lưu khẳng định không hề oán hận cha mẹ. Cô hiểu sự lo lắng của gia đình khi cô từ bỏ nền giáo dục truyền thống để theo đuổi sự nghiệp bấp bênh, chưa biết chắc có thể nổi tiếng không.

Sự nỗ lực hết mình cho ước mơ của Lim Ji Yeon dần dà thuyết phục được cha mẹ. Họ thay đổi từ hoài nghi sang trở thành những người ủng hộ lớn nhất cho con gái.

Đi lên từ cảnh nóng, Lim Ji Yeon không bị phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố câu kéo người xem này. Người đẹp 9X được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất. Cô thử sức ở nhiều dạng vai. Sau vai ác nữ trong The Glory, cô hóa thân thành người phụ nữ bị chồng bạo hành trong Lies Hidden In My Garden, hợp tác cùng Kim Tae Hee.

