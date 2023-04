Nữ hoàng cảnh nóng xác nhận yêu bạn trai kém 5 tuổi

TPO - Thông tin Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hẹn hò khiến khán giả bất ngờ vì được Dispatch tung đúng ngày Cá tháng tư. Lee Do Hyun kém bạn gái 5 tuổi, cả hai phát triển tình cảm trong quá trình quay "The Glory".

Sáng 1/4, Dispatch đưa tin Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đang hẹn hò cùng loạt hình ảnh cả hai bí mật đưa nhau đi ngắm tuyết bằng xe riêng. Cặp sao đã đắp người tuyết đặt lên nắp capo xe và chụp ảnh kỷ niệm. Bộ ảnh được cho là trong bãi đậu xe tòa nhà chung cư Lee Do Hyun sinh sống ở Geumho-dong. Hiện, công ty quản lý của cặp sao đã xác nhận thông tin này. "Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun có cảm xúc tốt đẹp từ quan hệ tiền bối và hậu bối thân thiết. Cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau một cách cẩn trọng. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người theo dõi họ bằng ánh nhìn ấm áp", Artist Company xác nhận với Star News. Theo Dispatch, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun để ý nhau sau chuyến casting The Glory (Vinh quang trong thù hận phần 1) vào hè năm ngoái. Quá trình quay phim, cả hai có nhiều cảnh chung và tỏ ra quan tâm đến đối phương. Theo các nhân viên đoàn phim The Glory, hai người không thể hiện rõ ràng tình yêu của mình nhưng bí mật tạo ra không khí đó bằng cách mặc đồ đôi. "Ê-kíp The Glory có tinh thần đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Các diễn viên thường đi ăn cùng nhau. Tôi nghĩ rằng họ đã biết nhau qua các bữa ăn tối và nó đã phát triển thành mối quan hệ tình cảm", nhân viên đoàn phim chia sẻ. Cả hai nhiều lần bị phát hiện hẹn hò cùng nhau trong suốt 4 tháng qua. Tháng 1, Lee Do Hyun bận rộn quay hai dự án phim truyền hình Bad mother và phim điện ảnh Graveyard cùng lúc. Mặc dù lịch trình bận rộn, anh ấy vẫn dự đầy đủ các bữa tiệc cùng đoàn phim The Glory, bao gồm biên kịch Kim Eun Sook, Song Hye Kyo, Yeom Hye Ran, Jung Sung Il, Kim Hieora, Park Sung Hoon, Cha Joo Young, Kim Geon Woo… Sau khi kết thúc bữa tối, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun cùng về nhà nữ diễn viên bằng xe của quản lý. Vào 14/3, ngày được gọi là Ngày lễ tình nhân ở Hàn Quốc, cặp sao đã tận hưởng buổi hẹn hò ngọt ngọt với socola tại quận Geumho, Seoul, chỉ 4 ngày sau khi phần hai của The Glory được công chiếu. Trong The Glory, Lim Ji Yeon vào vai ác nữ Park Yeon Jin, người đứng sau tội ác bạo lực học đường cho Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Vai của Lee Do Hyun là Joo Yeo Jung, anh sẵn sàng làm "đao phủ" giúp Dong Eun trả thù những kẻ gây tổn thương cô. Lee Do Hyun, sinh năm 1995 kém Lim Ji Yeon 5 tuổi. Thông tin hẹn hò của cả hai khiến khán giả bất ngờ vì Dispatch tung vào ngày đúng ngày Cá tháng tư.