Phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia

TPO - Camera an ninh trên đường ghi lại hình ảnh sau khi tông chết một cụ ông đi bộ trên đường, nam thanh niên không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe máy bỏ đi.

TPO - Hai con của đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.