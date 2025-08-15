Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Chính phủ yêu cầu quán triệt các nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 428/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Thông báo nêu, Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã bổ sung quy định loại hợp đồng BT với mục tiêu đổi mới toàn diện cách thức thực hiện và thanh toán cho nhà đầu tư, khắc phục tối đa các bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện loại hợp đồng BT trước đây để thêm kênh huy động hiệu quả nguồn lực của khu vực tư nhân, giúp giảm áp lực về vốn đầu tư công cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia.

Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đến nay, dự thảo nghị định đã được xin ý kiến thành viên Chính phủ, đa số các thành viên Chính phủ thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo nghị định.

tienphong-bt.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ và ý kiến tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm thông thoáng, trên tinh thần kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Chính phủ yêu cầu quán triệt các nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT, trong đó rà soát, nghiên cứu kỹ các luật liên quan, đề xuất sửa đổi, nâng quy mô, tiêu chí dự án quan trọng quốc gia để các dự án BT cụ thể không phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng nguyên tắc quản lý nhà nước, phân công nhiệm vụ giữa hệ thống các cơ quan.

Song song với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần phải nghiên cứu, bổ sung các quy định làm công cụ quản lý, giám sát, kiểm tra hiệu quả theo nguyên tắc hậu kiểm. Các chính sách, quy định phải bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất đều phải được cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định của pháp luật có liên quan đối với ngành, lĩnh vực của dự án BT. Việc thanh toán cần có quy định để có thể linh hoạt thực hiện thanh toán bằng tiền và bằng quỹ đất. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán để chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là việc xác định giá đất.

Trường Phong
#dự án BT #thanh toán bằng quỹ đất #phân cấp dự án #quản lý đất đai #đầu tư công #hợp đồng xây dựng chuyển giao #đổi mới phương thức PPP #quản lý và giám sát dự án #quy định pháp luật về đất đai #kiểm soát thất thoát lãng phí #Thường trực Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục