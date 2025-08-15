Phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT

TPO - Thường trực Chính phủ yêu cầu quán triệt các nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 428/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Thông báo nêu, Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã bổ sung quy định loại hợp đồng BT với mục tiêu đổi mới toàn diện cách thức thực hiện và thanh toán cho nhà đầu tư, khắc phục tối đa các bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện loại hợp đồng BT trước đây để thêm kênh huy động hiệu quả nguồn lực của khu vực tư nhân, giúp giảm áp lực về vốn đầu tư công cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia.

Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đến nay, dự thảo nghị định đã được xin ý kiến thành viên Chính phủ, đa số các thành viên Chính phủ thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo nghị định.



Ảnh minh hoạ.



Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Chính phủ và ý kiến tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm thông thoáng, trên tinh thần kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Chính phủ yêu cầu quán triệt các nguyên tắc phân cấp, phân quyền triệt để trong triển khai thực hiện các dự án BT, trong đó rà soát, nghiên cứu kỹ các luật liên quan, đề xuất sửa đổi, nâng quy mô, tiêu chí dự án quan trọng quốc gia để các dự án BT cụ thể không phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng nguyên tắc quản lý nhà nước, phân công nhiệm vụ giữa hệ thống các cơ quan.

Song song với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần phải nghiên cứu, bổ sung các quy định làm công cụ quản lý, giám sát, kiểm tra hiệu quả theo nguyên tắc hậu kiểm. Các chính sách, quy định phải bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất đều phải được cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định của pháp luật có liên quan đối với ngành, lĩnh vực của dự án BT. Việc thanh toán cần có quy định để có thể linh hoạt thực hiện thanh toán bằng tiền và bằng quỹ đất. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán để chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là việc xác định giá đất.