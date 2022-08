Phá đường dây lô đề hàng chục tỷ đồng

TPO - Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn bị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc rất chuyên nghiệp, quy mô lớn bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn thành phố Vinh nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cầm đầu ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp này là 2 đối tượng cùng trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh gồm Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992).

Trường là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sơn cũng là đối tượng đã có 3 tiền sự về các hành vi: Xâm hại sức khỏe người khác; kinh doanh trái phép và nhận cầm đồ, tài sản không có giấy tờ.

2 đối tượng đã điều hành ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề một cách rất chuyên nghiệp. Theo đó, Trường không trực tiếp tham gia giao dịch nhận số lô, số đề từ người chơi mà thuê Tống Tất Anh (SN 1997), trú tại xã Hưng Lộc phụ trách. Anh sẽ thay Trường và Sơn giao dịch trực tiếp số lô, số đề với khách hàng, đến 18h hàng ngày, thông tin về giao dịch sẽ được Anh chuyển lại cho Trường.

Sau thời gian theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã Hưng Lộc và các đơn vị liên quan triển khai 10 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét nhà ở của 13 đối tượng trong chuyên án tại 10 địa điểm do Nguyễn Mạnh Trường và Phạm Hồng Sơn cầm đầu. Tang vật thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tang vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Ngoài Nguyễn Mạnh Trường, Phạm Hồng Sơn và Tống Tất Anh, 10 đối tượng khác trong chuyên án cùng trú tại thành phố Vinh cũng bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27/7/2022, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.