Onsen – Lựa chọn đầu tư “giàu có thông minh” của người Nhật

“Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, tiền có thể mua được giường nhưng không mua được giấc ngủ, tiền có thể mua được bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe.” Câu nói quen thuộc ấy chính là triết lý sống của người Nhật: sự giàu có đích thực nằm ở sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vì thế, qua hàng trăm năm, họ đã biến Onsen – suối khoáng nóng tự nhiên thành “chìa khóa” duy trì tuổi thọ, nuôi dưỡng tinh thần và cân bằng năng lượng.

Với người Nhật, sở hữu Onsen không chỉ là một thói quen sống khỏe, mà còn là một tài sản tích sản bền vững, bởi bất động sản gắn với Onsen luôn khan hiếm và gia tăng giá trị theo thời gian.

Văn hóa Onsen và Sức mạnh trị liệu - Giá trị khai thác ổn định

Tại Nhật, Onsen được xem là liệu pháp trị liệu tự nhiên: ngâm mình trong làn nước khoáng giàu natri, canxi, lưu huỳnh… giúp tuần hoàn máu tốt hơn, giảm đau nhức, cải thiện tim mạch và tăng cường miễn dịch. Đồng thời, không gian tĩnh tại của Onsen mang đến sự thư thái, phục hồi tinh thần sau nhịp sống hối hả. Chính những lợi ích này khiến nhu cầu Onsen luôn ổn định quanh năm, giúp các khu nghỉ dưỡng gắn với Onsen luôn đạt công suất cao và tạo nguồn thu đều đặn cho nhà đầu tư.

Khoáng nóng tự nhiên sở hữu giá trị khai thác ổn định

Bên cạnh giá trị sức khỏe, Onsen còn là văn hóa kết nối cộng đồng. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng tắm Onsen để gắn kết và chia sẻ. Chính tính cộng đồng này giúp khách hàng quay lại thường xuyên, tạo nên tệp khách trung thành, gia tăng công suất khai thác và đảm bảo dòng tiền bền vững cho bất động sản Onsen. Đây là ưu thế vượt trội so với các loại hình nghỉ dưỡng thông thường.

Xu hướng Wellness Real Estate – Thị trường đầu tư an toàn

Trên thế giới, Wellness Real Estate – bất động sản gắn liền với chăm sóc sức khoẻ đã bùng nổ mạnh mẽ sau đại dịch. Theo báo cáo mới nhất từ Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường này đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm, từ 225 tỷ USD năm 2019 lên tới 438 tỷ USD năm 2023, với tốc độ tăng trưởng trung bình 18,1%/năm. Đến năm 2024, giá trị đã đạt 584 tỷ USD và dự báo sẽ chạm mốc 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2029, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm – cao gấp gần 3 lần so với toàn ngành xây dựng.

Sức hấp dẫn này lý giải vì sao Wellness Real Estate được đánh giá là phân khúc phát triển nhanh nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp wellness toàn cầu. Từ 2019–2023, lĩnh vực này thậm chí ghi nhận mức tăng trưởng +195%, với những thị trường bứt phá như Mỹ La-tinh (24%/năm), Trung Đông – Bắc Phi (22,6%) và Châu Âu (22,4%).

Tại Nhật Bản – quốc gia có tới 25.000 nguồn khoáng nóng và khoảng 3.000 onsen đang hoạt động – bất động sản gắn với khoáng nóng luôn duy trì giá trị cao. Văn hoá “onsen trị liệu” được người Nhật xem như bí quyết sống khoẻ và trường thọ, nhờ vậy các khu đô thị – nghỉ dưỡng onsen tại đây không chỉ giữ giá mà còn tăng giá ổn định theo thời gian.

Ở Việt Nam, thị trường này vẫn còn là “khoảng trống lớn”. Những mô hình nghỉ dưỡng trị liệu chuẩn Nhật, kết hợp khai thác onsen một cách bài bản, hiện vẫn vô cùng hiếm hoi. Điều này mở ra cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu phân khúc mới - nơi sản phẩm không chỉ là một tài sản nghỉ dưỡng đơn thuần, mà còn là kênh đầu tư an toàn.

Đông đảo khách hàng xếp hàng vào trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên tại Công viên Ohayo Onsen & Spa thuộc quần thể nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy- Phú Thọ

Trong bối cảnh tầng lớp trung và thượng lưu ngày càng chú trọng đến sức khoẻ toàn diện, bất động sản onsen chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn khẳng định đẳng cấp và gia tăng giá trị bền vững cho thế hệ thịnh vượng mới.

Tokyu Retreat - Mang tinh hoa Onsen Nhật Bản đến Việt Nam

Nắm bắt xu hướng này, Tokyu Retreat được phát triển như một “tọa độ nghỉ dưỡng trị liệu” chuẩn Nhật ngay tại Thanh Thủy (Phú Thọ), chỉ cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển.

Dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi tọa lạc trên mỏ khoáng nóng Thanh Thủy – một trong những mỏ khoáng trứ danh miền Bắc, với hàm lượng khoáng được đánh giá tương đương chất lượng khoáng tại chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Toàn bộ khu Onsen tại đây được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn khắt khe, tái hiện trải nghiệm chuẩn Nhật.

Biệt thự Tokyu Retreat sở hữu bể bơi khoáng nóng tự nhiên 4 mùa dẫn trực tiếp vào từng căn

Mỗi căn biệt thự tại Tokyu Retreat được tích hợp Home Spa riêng: bể tắm Onsen, hệ thống xông nóng – lạnh, bể bơi khoáng nóng 4 mùa dẫn trực tiếp vào nhà. Chủ nhân vừa có thể tận hưởng trị liệu tại không gian riêng tư, vừa khai thác dịch vụ lưu trú – trị liệu, đón khách ổn định quanh năm.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích đặc quyền như Quảng trường Mặt Trời, Clubhouse Mặt Trăng, vườn ngự uyển Shishiden cùng toàn bộ hạ tầng của quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Lynn Times Thanh Thủy góp phần nâng tầm trải nghiệm. Minh chứng cho sức hút của mô hình này, Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa trong cùng quần thể từng xác lập kỷ lục gần 3.000 lượt khách tắm khoáng chỉ trong 2 ngày liên tiếp.

Trong bối cảnh nhu cầu wellness ngày càng bùng nổ, nguồn khoáng nóng lại khan hiếm, Tokyu Retreat được giới chuyên gia nhìn nhận không chỉ là sản phẩm nghỉ dưỡng, mà còn là kênh đầu tư an toàn – sinh lời dài hạn.

Sở hữu một biệt thự Onsen tại đây đồng nghĩa với việc đồng hành cùng xu hướng bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đồng thời tích lũy giá trị bền vững cho tương lai.