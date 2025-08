Ô tô tông mạnh vào đuôi xe tải dừng lấy rác trên quốc lộ, hai người tử vong

Ngày 5/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe chở rác khiến 2 người tử vong.

Ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h40, anh Thạch Ngọc T. (36 tuổi, ở xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển xe chở rác chở theo 2 người di chuyển trên quốc lộ 1.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Phú Quới, xe dừng bên lề phải hướng Cần Thơ - Vĩnh Long để lấy rác.

Lúc này, bất ngờ ô tô 4 chỗ do anh Lê Thanh H. (24 tuổi, ngụ phường Long Châu, Vĩnh Long) điều khiển chở theo anh Sầm Hoàng T. (22 tuổi, ở phường Rạch Giá, An Giang) và anh Nguyễn Phước D. (22 tuổi, ngụ xã Cù Lao Giêng, An Giang) lưu thông cùng chiều, va chạm vào phần đuôi xe tải chở rác.

Cú va chạm mạnh khiến anh Sầm Hoàng T. và anh Nguyễn Phước D. tử vong tại chỗ. Anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Công an đến khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.