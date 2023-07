Nước mắt ngư dân

TP - Nhận tin báo tàu cá của mình bị cháy, ông Đoàn hối hả chạy xuống cảng. Đến nơi, người đàn ông chỉ biết đứng lặng trên bờ khóc vì cả con tàu đã bị lửa bao trùm, không còn cách nào cứu nổi… Trong chốc lát, 5 con tàu của ngư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An trị giá hơn 20 tỷ đồng đã bị lửa thiêu rụi.

“Thấy tàu cháy dữ dội, tôi chỉ biết đứng khóc”

Hai ngày qua, ông Trần Văn Đoàn (trú xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đứng ngồi không yên. Hết vào nhà nằm, ông Đoàn lại chạy xe máy ra cảng ngồi nhìn con tàu mà ông gắn bó bao nhiêu năm ra khơi nay đã bị cháy rụi. “Nhìn xót lắm, bao nhiêu tiền của đổ vào đó, giờ không còn lại một thứ gì. Nợ nần chồng chất, không biết lấy gì mà trả nợ”, ông Đoàn nói.

Sáng 28/7, ông Đoàn vừa cùng 19 thuyền viên cập cảng Lạch Quèn sau hơn nửa tháng ra khơi đánh bắt xa bờ. Vệ sinh tàu thuyền xong, ông Đoàn bàn giao tàu cho một người đàn ông lớn tuổi canh gác để bơm nước và thông báo khi có sự cố. Khoảng 20h tối cùng ngày, ông Đoàn đang ngồi quây quần bên gia đình thì nhận cuộc điện thoại của người canh tàu nói vội vã “Cháy rồi, tàu cháy rồi, anh ra nhanh lên”.

Nghe tin dữ, ông Đoàn lao ra cảng cá để xem tình hình. Khi xuống đến nơi, ông Đoàn thấy tàu cá của mình đã bị khói lửa lớn bao trùm. Dây neo tàu bị đứt khiến con tàu trôi xa bờ. Không thể tiếp cận để dập lửa, ông Đoàn chỉ biết đứng trên bờ nhìn tàu mà khóc. Chừng 10 phút sau, vợ con, người thân ông Đoàn cũng chạy đến. Thấy cảnh tượng đau lòng, ai cũng òa lên khóc.

Ông Đoàn kể, con tàu của ông được đóng mới theo diện hỗ trợ vay vốn của Nghị định 67 với hơn 8 tỷ đồng . Số tiền rất lớn nên ông Đoàn kêu gọi 7 người khác trong xã chung nhau để đóng tàu, trong đó, ông Đoàn đóng góp vốn nhiều nhất với 30%. Khi con tàu được đóng xong, ông Đoàn và mọi người phải vay thêm ngân hàng hơn 2 tỷ đồng để mua sắm nhiều trang thiết bị, ngư cụ, đèn điện rồi ra khơi đánh bắt.

Thông thường, tàu của ông Đoàn hành nghề lưới vây nên phải đi xa bờ nhiều ngày. Những chuyến tàu lúc được, lúc mất cũng đủ để ông Đoàn và các thành viên trang trải cuộc sống và trả bớt nợ ngân hàng. Gần đây, tàu cá ông Đoàn đánh bắt được nhiều cá, chưa kịp vui mừng vì sẽ có tiền trả bớt nợ thì nay cả con tàu của ông đã bị cháy trơ khung.

“Tiền ngân hàng giải ngân theo nghị định còn nợ hơn 2 tỷ đồng. Vay ngoài ngân hàng hơn 1 tỷ nữa. Tàu cháy hết rồi. Giờ không biết làm gì để có tiền trả. Nghề biển ông, cha truyền lại bao đời nay, giờ chuyển đổi nghề cũng không được. Vay tiền đóng tàu mới thì không ai cho nữa. Chắc phải xin tàu khác đi làm thuê thôi”, ông Đoàn chia sẻ.

Từ khi tàu cá bốc cháy không còn lại gì, anh Trần Văn Tấn cứ như người mất hồn. Hai ngày qua, anh Tấn không ăn nổi vì xót của, xót phương tiện mưu sinh.

“Tàu của tôi đóng mới từ năm 2015 trị giá 6 tỷ đồng do 13 anh em họ hàng cùng nhau góp tiền. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vay mượn thêm hơn 1 tỷ đồng để mua ngư cụ ra khơi. Giờ tàu cháy, không còn gì nữa”, anh Tấn nói trong xót xa.

Anh Tấn kể, thời điểm xảy ra cháy, tàu của anh vẫn còn hơn 5.000 lít dầu. Dự định hết ngày trăng, anh Tấn cùng mọi người sắm sửa thêm ít đồ dùng rồi ra khơi đánh cá. Nhưng chưa kịp thực hiện chuyến ra khơi thì cả con tàu đã hóa thành tro tàn.

“Nếu lúc cháy, chúng tôi còn ở trên tàu thì có thể nổ máy đưa tàu ra khơi tránh bị lan sang tàu mình. Nhưng khi nhận được tin thì đã quá muộn, tài sản tiền tỷ, con tàu mưu sinh giờ chẳng còn gì nữa. Vợ con, dân làng cũng chạy đến mà không làm gì được. Xót lắm”, anh Tấn bần thần nói. Nợ nần chồng chất, trong khi phương tiện làm ăn đã bị cháy sạch, hiện tại anh Tấn cũng chưa biết định hướng gì cho tương lai.

“Đóng tàu mới thì không được nữa, không ai cho vay vì không có gì để thế chấp. Ít hôm nữa tinh thần ổn định tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng xin giãn nợ, hỗ trợ bớt lãi suất vay rồi đi làm thuê chứ giờ không làm gì có tiền trả nữa”, anh Tấn buồn rầu.

Chính quyền xã kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ chủ tàu

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết, đến sáng 30/7, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy 5 tàu cá ở cảng Lạch Quèn. Công an đã thu giữ một số mẫu vật để giám định, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại con tàu mang số hiệu NA-99696 của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đám cháy từ tàu của ông Xin sau đó lan ra khiến cả 5 tàu cá neo đậu gần đó bị lửa thiêu rụi, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/7, trong lúc đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, tàu cá NA-99699-TS (xã Quỳnh Long) đột ngột bốc cháy dữ dội. Sau đó, ngọn lửa lây lan sang 4 tàu khác đang neo đậu gần đó. Trước thiệt hại lớn do vụ hỏa hoạn gây ra, hai ngày qua, chính quyền xã Quỳnh Long và xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát động, kêu gọi các nhà hảo tâm, đoàn thể, cơ quan chức năng ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chủ tàu bị cháy để họ vượt qua khó khăn.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi tàu cá bị cháy. Huyện Quỳnh Lưu cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản và các cơ quan liên quan xem xét giúp đỡ, hỗ trợ cho các chủ tàu khắc phục khó khăn, ổn định lại sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, các cơ quan đoàn thể cũng đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình có tàu bị cháy.