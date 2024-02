Nữ sinh truyền cảm hứng 'Người yêu Anh'

TP - Từ một người “mất gốc” tiếng Anh, nữ sinh Nguyễn Nam Bảo Ngọc đã có sự bứt tốc vượt lên chính mình để trở thành người truyền cảm hứng học tiếng Anh cho bạn trẻ, với việc sáng lập dự án “Người yêu Anh - Ở đây có gốc tiếng Anh”.

Học cùng lúc 2 trường, đều xuất sắc

Bảo Ngọc hiện là học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau). Ngoài việc sáng lập dự án “Người yêu Anh”, nữ sinh Cà Mau còn đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB Ngoại ngữ thanh niên; Trưởng ban điều hành CLB tiếng Anh - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển; Trưởng ban tổ chức Dự án tâm lý học đường The AM Project - Another Me…

Ngọc từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh K30 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, chinh phục loạt giải thưởng danh giá về tiếng Anh, cũng như sở hữu hơn 30 chứng chỉ ngoại ngữ từ các trung tâm uy tín trên thế giới.

Nhìn vào bảng thành tích ấn tượng đó, ít ai biết Bảo Ngọc từng là người gần như “mù” về tiếng Anh. “Lên lớp 6, mình gần như không biết gì về tiếng Anh. Mỗi lần đến tiết ngoại ngữ là sợ vì cô nói mình gần như không hiểu gì”, Ngọc kể.

Ngọc luôn có mẹ đồng hành, hỗ trợ trong việc học. “Mẹ ở nhà làm nội trợ. Hằng ngày mẹ đọc sách, rồi tối về dạy lại cho mình, riêng môn tiếng Anh mẹ không dạy được”, Ngọc nói.

Hết năm học lớp 6, mặc dù Bảo Ngọc đạt thành tích nhất khối, nhưng kết quả môn tiếng Anh không đạt như mong muốn. Với thành tích nhất khối 6, Ngọc nhận được học bổng tại một trung tâm tiếng Anh. Từ đây, hành trình bứt tốc học môn ngoại ngữ này của nữ sinh Cà Mau khiến nhiều người nể phục. Ngọc lao vào học như một niềm đam mê, mỗi ngày dành 6 giờ đồng hồ cho tiếng Anh. Với sự nỗ lực đó, sau một năm, từ một người “mất gốc”, Bảo Ngọc đã học hết chương trình ngữ pháp tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12.

Hè lớp 7, Ngọc được chọn làm đại biểu tham gia chương trình giao lưu với học sinh tại Mỹ. Chuyến đi đó, nữ sinh trải qua bài test tiếng Anh với kết quả xuất sắc và nhận học bổng vào trường Balboa High School (Mỹ). Tuy nhiên, thời điểm đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nữ sinh Cà Mau phải trở về nước học trực tuyến.

Cùng lúc học ở Việt Nam và học trực tuyến trường học ở Mỹ là cả một quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi của Ngọc. Nhiều người không chịu được áp lực đã bỏ học giữa chừng, còn Ngọc vẫn bền bỉ hằng ngày học 2 buổi trực tiếp ở trường, đêm về 1 -2 giờ sáng lại chong đèn học trực tuyến với thầy cô giáo của trường Balboa High School. Chưa kể, Ngọc còn học đội tuyển thi học sinh giỏi, học thêm ở trung tâm.

“Ai cũng có ước mơ, hoài bão để theo đuổi, nhưng ngẫm lại, cảm thấy mình “ngược đãi” mình quá. Có những ngày bận rộn với lịch học dày đặc, mình chỉ uống 2 cốc trà sữa cầm hơi”, Ngọc chia sẻ.

Ngọc đã vượt qua 4 năm học với kết quả luôn đạt loại A và A+ tại trường Balboa High School và học sinh giỏi tại Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Thành tích ấn tượng của nữ sinh Nguyễn Nam Bảo Ngọc - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023. - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2023 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng. - Giải Xuất sắc Thi hùng biện tiếng Anh năm học 2020 - 2021; giải Đặc biệt kỳ thi hùng biện Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển năm 2022; giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn quốc dành cho trẻ em với chủ đề về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. - Thủ khoa đầu vào lớp Chuyên Anh K30 - THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển. - Người sáng tạo nội dung của Dự án “Muốn giỏi tiếng Anh thì vào đây”, thu hút hơn 25.000 thành viên…

Lan tỏa “Người yêu Anh”

Đầu năm 2022, nữ sinh Cà Mau sáng lập dự án “Người yêu Anh - Ở đây có gốc tiếng Anh”, nhằm hỗ trợ học tiếng Anh miễn phí cho các học sinh mất gốc ngoại ngữ. Dự án mở lớp dạy trực tuyến, mỗi buổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhằm củng cố kiến thức cho các bạn học sinh theo giáo án của Ngọc tự biên soạn.

Lớp học trực tuyến của Ngọc có thời điểm thu hút tới 500 học viên cùng học, không chỉ học sinh Việt Nam mà cả những bạn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngọc còn mở 3 lớp học trực tiếp miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Điều đáng mừng là qua mỗi khóa, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của người học đều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, thấy được hiệu quả của lớp học, nhiều phụ huynh có con em hoàn thành khóa học đã giới thiệu thêm các phụ huynh khác đăng ký học”, Ngọc cho biết.

Dự án “Người yêu Anh - Ở đây có gốc tiếng Anh” còn triển khai quỹ học bổng nhằm hỗ trợ cho học sinh có nhiều tiến bộ trong quá trình tham gia lớp học. Điều đáng nói, tất cả kinh phí của quỹ học bổng đều do một mình Ngọc gây dựng từ tiền các giải thưởng, học bổng, tiền làm gia sư, thậm chí cả tiền lì xì góp vào.

“Nhiều phụ huynh ngỏ ý đóng góp vào quỹ nhưng mình xin từ chối. Đây là một dự án phi lợi nhuận, mình muốn lan toả năng lượng tích cực, niềm yêu thích và quyết tâm học ngoại ngữ cho các bạn trẻ. Được đóng góp những điều ý nghĩa đó là niềm hạnh phúc lớn lao với mình”, Ngọc chia sẻ.

Với thành tích học tập xuất sắc cùng sự năng nổ trong các hoạt động xã hội, hiện Bảo Ngọc đã nhận học bổng du học ở một số nước. Dự kiến, Ngọc sẽ du học tại Phần Lan vào tháng 8/2024. Dù đi du học nhưng nữ sinh Cà Mau vẫn có kế hoạch lan tỏa dự án “Người yêu Anh”, mở rộng lớp học tiếng Anh trực tiếp trong thời gian tới.