Nữ đồng phạm với cựu Phó chánh án ở TPHCM bị bắt sau hai năm lẩn trốn

TPO - Sau khi các ông Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam bị bắt giữ, nhận thấy có dính líu đến pháp luật nên Nguyễn Thị Hương Tâm đã bỏ trốn.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương Tâm (38 tuổi, ngụ TPHCM) vì hành vi xâm phạm chỗ ở người khác, theo lệnh truy nã ngày 18/5/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Vụ việc này xuất phát từ việc tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982) và bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983).

Theo đó, tháng 10/2017, bà Chi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho bà Hoàng Thị Thu Thảo. Bà Chi nhận 7 tỉ đồng tiền cọc của bà Thảo và bàn giao căn nhà đang xây dựng dở cho bà Thảo thi công nốt. Trong quá trình thi công, phía bà Thảo đã có những vi phạm nên Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM ra nhiều quyết định xử phạt và buộc chủ đầu tư công trình là bà Chi khắc phục vi phạm.

Bà Chi ủy quyền cho em họ là Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TPHCM), cũng là người góp vốn mua căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với bà Chi để Tùng khắc phục vi phạm xây dựng, hoàn công căn nhà.

Chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, cựu Phó chánh án TAND quận 4 (bạn của Tùng), Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác đã xông vào nhà, dùng vũ lực gây sức ép, buộc mọi người ra khỏi nhà và bế 3 đứa trẻ ra khỏi nhà để tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi, không cho người nhà của bà Thảo vào. Thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.

Ngày 1/10/2019, Công an quận 1 khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng về tội Xâm phạm chỗ ở người khác. Nguyễn Thị Hương Tâm bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được xử lý sau.

Tháng 12/2020, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nam 17 tháng tù, Tùng 2 năm tù giam vì tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”. Sau đó, bị cáo Tùng có đơn kháng cáo kêu oan, còn ông Nam có đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại TPHCM bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án đối với hai bị cáo trên.

Về phần Nguyễn Thị Hương Tâm, sau khi lẩn trốn, hai năm qua đối tượng này liên tục di chuyển ở các tỉnh thành phía Bắc. Vừa qua, đối tượng này vào quận 7, TPHCM làm giúp việc để tránh né cơ quan chức năng. Ngày 23/9 vừa qua, trinh sát bắt giữ Tâm khi đối tượng này xuất hiện tại một ngân hàng.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận vào năm 2019 do đang cần thuê mặt bằng mở tiệm massage chân và được một người quen giới thiệu Lâm Hoàng Tùng để thuê nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Chiều 19/9/2019, Tùng và Tâm đến địa chỉ nói trên để xem nhà. Khi đến nơi có người nhà của bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983) ở trong nhà và 3 cháu nhỏ.

Thời điểm trên, Nguyễn Hải Nam (bạn của ông Tùng) cũng đến phụ giúp Tùng trong việc lấy lại nhà, gia đình bà Thảo đã nhiều lần bị yêu cầu ra khỏi nhà nhưng không đồng ý. Tùng cho biết bà Hoàng Thị Thu Thảo có nhà trên đường Nguyễn Trãi nên kêu Tâm hỗ trợ đưa các con của chị này đến đây.

Do muốn Tùng lấy lại nhà để cho mình thuê, Tâm ẵm cháu nhỏ đang nằm trong nôi, còn Tùng bế một cháu khác ra taxi đang chờ sẵn thì bị người nhà bà Thảo ngăn cản.

Thấy bất thường, Tâm hỏi nhà này có phải nhà của Tùng hay không thì được biết nhà này do Tùng góp tiền với chị họ là bà Hoàng Trọng Anh Chi để mua lại. Sau đó, bà Chi đứng tên bán nhà cho bà Thảo, nhưng thủ tục mua bán gặp vấn đề nên không bán nữa.

Tâm cho biết thấy sự việc Tùng đuổi gia đình bà Thảo để lấy căn nhà phức tạp, nên Tâm không đến căn nhà này và cũng không gặp Tùng nữa.

Khi Tùng và Nam bị công an bắt, Tâm thấy mình có liên quan, sợ bị xử lý nên đã bỏ trốn.