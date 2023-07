'Nơi giấc mơ tìm về' tập cuối: Viện dưỡng lão của bà Lan (NSND Lê Khanh) gặp sự cố

TPO - Trong tập cuối "Nơi giấc mơ tìm về", viện dưỡng lão của bà Lan (NSND Lê Khanh) gặp "biến". Tuy nhiên, Phương (Việt Hoa) đã cài tay trong để bí mật báo cáo tình hình ở viện. Đây có thể là chiêu để dụ nội gián phải ra mặt.

Bà Lan (NSND Lê Khanh) cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ ở viện dưỡng lão bằng việc tổ chức nhiều hoạt động tập thể. Tuy nhiên, chính nhân viên ở viện lại chơi xấu bà Lan. Gã này gọi đám côn đồ đến phá đám. Công (Trung Ruồi) là người đầu tiên phát hiện bất ổn.

Sau cơn nguy kịch, bà Lan ổn định sức khỏe và trở lại với công việc ở viện dưỡng lão. Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) động viên: "Gia An mà thấy chị như vậy, chắc nó vui lắm". Bà Lan cũng hài lòng vì Phương (Việt Hoa) báo cáo tình hình công ty thường xuyên.

La La vận hành tốt, Gia An (Lãnh Thanh) ngày càng ra dáng giám đốc khiến bà Lan rất vui. Gia An cũng buông bỏ những mâu thuẫn trong quá khứ và nối lại tình thân với bà Lan.

Mô hình nông trại kết hợp nghỉ dưỡng của công ty La La với hai cơ sở được đánh giá cao. Hội đồng quản trị cũng hài lòng với thành tựu này. Mạnh (Tuấn Thành) được giao chức giám đốc kỹ thuật.

"Gia An vượt qua và dành được sự tin tưởng của mọi người. Chị đã tìm được nơi phù hợp. Cuối cùng đến lúc em không còn phải lo lắng cho hai người nữa", ông Kình nói.

Bà Lan ngắt lời, cho rằng ông Kình bỏ sót một người quan trọng. Bà dặn ông Kình chăm sóc bản thân thật tốt.

"Về bản chất, việc làm của chú Kình không thể chấp nhận được. Chú sai rồi. Nhưng về tình, chú ấy là người đáng thương", bà Lan kể với Gia An. Ông Kình là người yêu vợ. Đó là lý do gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bố mẹ Gia An. Ông Kình thú nhận với Gia An mọi chuyện qua một bức thư.

Tuy nhiên, Gia An tha thứ cho ông Kình vì biết ông phải chịu giày vò cả đời. Tập cuối Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 28/7.