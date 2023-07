'Nơi giấc mơ tìm về' tập 43: Phương (Việt Hoa) mắng Gia An (Lãnh Thanh) hèn, vô ơn

TPO - Trong tập 43 phim "Nơi giấc mơ tìm về", Gia An (Lãnh Thanh) vẫn oán trách bà Lan (NSND Lê Khanh) vì không cứu bố mẹ mình. Sau khi bà Lan đi cấp cứu, anh mới biết thêm bí mật trong quá khứ.

Phương (Việt Hoa) và Gia An (Lãnh Thanh) gặp mâu thuẫn lớn. Phương bênh vực bà Lan (NSND Lê Khanh) và mắng Gia An là đồ hèn. Gia An đáp lại Phương bằng thái độ lạnh lùng, bất cần.

"Phương thương bà, nhưng còn tôi thì sao. Phương đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu cho tôi chưa?", Gia An vặn. Phương nói tất cả những gì bà Lan có, những điều bà Lan làm đều dành cho Gia An.

"Không hiểu là quá khứ bà nợ nần gì cậu. Nhưng hiện tại tôi thấy cậu là kẻ lấy oán báo ơn", Phương trách.

Bà Lan xem lại những video cũ của Gia An, khi hai bà cháu còn thường xuyên tâm sự. Khi nhìn lại kỷ vật từng gắn bó với hai bà cháu và tấm ảnh Gia An lúc nhỏ, bà Lan rơi nước mắt. Trong lúc đang làm việc, bà Lan gặp cơn đau đầu, đau tim và choáng váng ngã khuỵu xuống.

Phương kịp thời phát hiện và đưa bà Lan tới bệnh viện. Cô vội gọi cho Gia An tới viện gấp. Khi tới nơi, Gia An bị người giúp việc cũ của bà Lan trách mắng. "Tôi không nghĩ người có giáo dục nào lại đối xử tệ bạc với người cưu mang nuôi nấng mình hơn 20 năm như thế", bà giúp việc mắng.

Gia An vẫn oán trách bà Lan vì không trả lại tiền gốc cổ phần để cứu bố mẹ anh. Bà giúp việc cho Gia An một cái tát giữa bệnh viện, gọi anh là kẻ khốn nạn.

Bà giúp việc nói sự thật cho Gia An, rằng mẹ anh nhờ bà Lan giữ lại cổ phần vì tương lai của Gia An. Mai Anh (Minh Thu) và ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Tập 43 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 26/7.