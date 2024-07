Nỗi đau của Celine Dion

TPO - Bộ phim tài liệu, có thể là cuối cùng về Celine Dion có tên là "I Am: Celine Dion" mới ra mắt công chúng nhưng đã gây nhiều chấn động trên các diễn đàn âm nhạc. Cách mà nữ danh ca kể về cuộc đời mình và nhất là cuộc chiến chống lại căn bệnh cứng người (SPS) rất hiếm gặp khiến người ta sững sờ.

Celine Dion chịu đựng căn bệnh này gần hai thập kỷ trước khi được chẩn đoán đúng vào năm 2022. Căn bệnh gây ra chứng cứng cơ và co thắt, ảnh hưởng đến khả năng đi lại cũng như dây thanh quản của nữ ca sĩ. Nhiều năm nay, Celine Dion phải nghỉ diễn ở nhà điều trị.

Ấn tượng mạnh nhất khi xem phim là những cảnh Celine Dion phải đi cấp cứu vì bệnh tật phát tác. Ngay đầu phim, người xem đã thấy nữ ca sĩ nằm trên cáng của nhân viên y tế, và họ đi vội về phía xe cứu thương. Không che giấu, không né tránh, Celine Dion chọn cách nhìn thẳng vào sự thật, vào tình trạng sức khỏe của mình. Không phải để giãi bày hay câu kéo sự thông cảm của khán giả, Celine chỉ là kể lại cuộc sống của mình, hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình.

Một lần cấp cứu khác diễn ra ngay sau khi Celine Dion tham gia một buổi ghi hình. Cô nhận thấy bàn chân của mình đang co thắt. Cơn đau khiến Celine không ngừng rơi nước mắt. Cuối cùng, các nhân viên y tế phải giúp cô tiêm hai mũi thuốc thư giãn cơ bắp. Hình ảnh này khiến nhớ đến Édith Piaf trong tuyệt phẩm La Môme, nhiều lần khi đang hát trên sân khấu, con chim sẻ nhỏ của nước Pháp đã quỵ ngã trong đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Và chỉ cần ê-kíp lôi được cô vào cánh gà, cô sẽ dùng cái chất giọng rung độc nhất vô nhị của mình để tuyên bố: Hãy tiêm cho tôi, tôi phải tiếp tục hát!

Giống Édith, Celine Dion chưa bao giờ từ bỏ cố gắng đứng trên sân khấu. Ở ngay đầu bộ phim, Celine đã miêu tả căn bệnh hội chứng cứng người đã ảnh hưởng đến khả năng thanh nhạc của cô như thế nào.

"Trước khi tôi bị SPS, giọng hát là điều mà tôi tự hào nhất. Khi tôi thở, phổi của tôi vẫn ổn nhưng có cái gì đó chặn ngay trước cổ họng khiến tôi không thể lên được những nốt cao hơn. Rất khó để miêu tả một cách rõ ràng với các bạn", cô nói trong nước mắt.

"Tôi không muốn khán giả nghe thấy giọng hát của tôi như thế".

Song bất chấp những đau đớn, Celine Dion nói rằng: "Tôi đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đó là một cuộc đấu tranh".

Và rằng: "Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi được thì tôi sẽ bò" – chủ nhân của bản hit My heart will go on nói thêm. "Và tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không dừng lại".

Điều giống nhau ở Celine và Édith, ngoài giọng hát trời phú, có lẽ là tình yêu mãnh liệt với cuộc sống, với những trải nghiệm của bản thân, bất chấp nó là đau khổ hay hạnh phúc. Édith chỉ cao 1,42 m, cha không thương mẹ không yêu, lớn lên trong nhà thổ của bà nội, ngay tình yêu đầu đời đã gặp quả đắng khiến cô làm mất đứa con duy nhất của đời mình.

Mãi sau này, Édith gặp được tình yêu thật sự với một võ sĩ quyền anh, thì duyên phận của họ đã nhanh chóng bị một tai nạn máy bay cắt ngang. Tuổi già cô đơn, đau đớn vì bệnh tật, không gia đình, không con cái, thế nhưng khi đứng trên sân khấu Édith vẫn hát La vie en rose (Cuộc sống màu hồng), và bản hit cuối cùng của đời bà lại chính là ca khúc Non, je ne regrette rien (Không, tôi không hối tiếc điều gì cả).

Celine Dion có một thái độ tương tự. Trong phim, cô khẳng định: "Tôi nhìn cuộc đời mình và tôi yêu từng phần của nó". Celine cũng nói rằng mặc dù việc thu âm nhạc trong phòng thu nghe có vẻ tuyệt vời nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi cô được hát một ca khúc trước mặt người hâm mộ và có thể "tạo ra phép thuật của riêng mình".

Cảm xúc khi được hát trước khán giả luôn là điều Celine say mê và chính những cảm xúc ấy khiến người phụ nữ này phải nỗ lực để có thể quay trở lại sân khấu.

Vào tháng 12/2022, Celine Dion tiết lộ với khán giả về tình trạng sức khỏe của mình. Trong thông báo, cô nói mình đã được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng, một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và co thắt cơ gây đau. Căn bệnh buộc nữ ca sĩ All by myself phải hủy bỏ chuyến lưu diễn ở châu Âu dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm sau.

"Tất cả những gì tôi biết là ca hát. Đó là điều tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình và đó là điều tôi thích làm nhất" - Celine nói trong một video đăng tải trên tài khoản Instagram khi cô đưa ra thông báo chẩn đoán liên quan đến căn bệnh đang mắc phải.

Một tín hiệu đáng mừng, vào tháng 2, Celine đã có sự trở lại đáng chú ý trước công chúng tại lễ trao giải Grammy 2024. Mọi người được chứng kiến giọng ca huyền thoại bước lên bục mà không cần sự trợ giúp và điều đó kín đáo hé lộ rằng có lẽ sức khỏe của Celine đang dần được cải thiện.