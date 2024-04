Celine Dion để ngực trần trên tạp chí

TPO - Trên bìa tạp chí Vogue Pháp, Celine Dion tự tin phanh áo lộ ngực trần ở tuổi 56. Trong lần tái xuất này, diva 6X cũng chia sẻ về cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Ngày 22/4, Vogue Pháp tung bộ ảnh chụp Celine Dion với tư cách gương mặt trang bìa của ấn phẩm tháng 5/2024.

Trong bức ảnh trang bìa đầu tiên, ca sĩ My Heart Will Go On phanh chiếc áo sơ mi trắng của Balenciaga để lộ một bên ngực trần. Cô dùng một tay che vòng một, tay còn lại giơ lên cao giống như đang thực hiện điệu nhảy. Biểu cảm gương mặt cũng thể hiện rõ điều đó.

Trong ảnh bìa thứ hai, Celine diện chiếc váy len nhiều tầng màu hồng của Alaïa khoe vai trần thon nuột.

Ngoài ra, ở những bức ảnh khác, diva sinh năm 1968 khoác lên mình những bộ đồ cao cấp, bày ra thần thái sang chảnh, quyền lực.

“Tôi vinh dự được thực hiện buổi chụp ảnh cho tạp chí Vogue Pháp. Tôi tự hào rằng ở tuổi 56, tôi đã được yêu cầu bộc lộ vẻ đẹp của mình. Nhưng vẻ đẹp là gì? Vẻ đẹp là bạn, là tôi, là những gì bên trong, là ước mơ của chúng ta, là ngày hôm nay. Hôm nay, tôi là một người phụ nữ luôn cảm thấy mạnh mẽ và lạc quan về tương lai”, Celine bộc bạch.

Ngoài gây ấn tượng với thời trang cao cấp, Celine Dion còn thu hút sự chú ý từ độc giả khi chia sẻ về cuộc chiến chống lại hội chứng người cứng (SPS) và tình trạng sức khỏe hiện tại.

“Tôi chưa thể đánh bại căn bệnh này vì nó vẫn ở trong tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi hy vọng rằng chúng ta tìm ra một phép màu, một cách chữa trị bằng nghiên cứu khoa học, nhưng hiện tại tôi phải học cách sống chung với nó”, Celine nói.

Giọng ca It’s All Coming Back to Me Now cho biết phải trả qua 5 ngày liệu pháp rèn luyện thể chất, vật lý trị liệu và thanh nhạc mỗi tuần.

“Tôi tập luyện như một vận động viên và làm việc cực kỳ chăm chỉ hoặc là ngừng hoạt động và mọi chuyện kết thúc. Tôi ở nhà, nghe bài hát của mình, đứng trước gương và hát cho mình nghe. Tôi muốn trở thành người tốt nhất có thể”, Celine mô tả cuộc sống hiện tại.

Về mối quan hệ với thời trang, chủ nhân hit Power of Love tuyên bố không nhận quà tặng miễn phí. Cô tự mua mọi thứ, không muốn mắc nợ hay vay mượn ai.

Người đẹp cho rằng đó là một hình thức thể hiện sự tôn trọng với những người sáng tạo, giống như mọi người phải trả tiền để nghe cô hát.

Sau gần 2 năm tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh, Celine Dion bắt đầu tham gia nhiều hơn các sự kiện giải trí từ đầu năm 2024. Nổi bật nhất là lễ trao giải Grammy 2024 vào tháng 2. Tại đó, cô nhận nhiệm vụ trao giải Album của năm cho Taylor Swift.

Nữ danh ca cũng đang trong quá trình quảng bá cho bộ phim tài liệu I Am: Céline Dion, dự kiến ra mắt trên Amazon Prime Video vào ngày 25/6. Do nhà làm phim được đề cử giải Oscar Irene Taylor đạo diễn, bộ phim mang đến cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc về sự nghiệp âm nhạc vĩ đại và cuộc chiến chống chọi bệnh tật ở tuổi xế chiều.