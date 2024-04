David và Victoria Beckham say mê Tom Cruise

TPO - Theo các nguồn tin, David và Victoria Beckham có sự yêu thích đặc biệt với Tom Cruise, đến mức trưng bày ảnh chụp chung với ngôi sao “Top Gun” tại nhà.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Victoria Beckham ở câu lạc bộ dành riêng cho thành viên Oswald's ở London, Anh, Tom Cruise là khách mời VIP bên cạnh những người nổi tiếng khác như Spice Girls, Gordon Ramsay, Eva Longoria và Salma Hayek. Tại đây, tài tử sinh năm 1962 khiến đám đông ngạc nhiên khi thể hiện kỹ năng breakdance.

Sự xuất hiện của Tom Cruise nhân dịp sinh nhật Victoria là bất ngờ lớn đối với giới truyền thông quốc tế. Trong nhiều năm qua, Tom và ông bà Beck không lộ diện cùng nhau, đến mức có thông tin mối quan hệ của họ bị “đóng băng”.

David và Victoria quen biết Tom Cruise nhiều năm trước khi họ chuyển đến Los Angeles vào năm 2007. Kể từ đó, họ duy trì tình bạn gắn bó và tốt đẹp.

Nguồn tin trong ngành nói với Page Six: “Gia đình Beckham thân thiết với Tom trong nhiều năm. Họ đã đến nhiều bữa tiệc tại nhà anh ấy ở LA. Anh ấy rất quyến rũ. Họ bị anh ấy thu hút”.

Nguồn tin khác là Jenny Frankfurt, cựu quản gia của Geri Halliwell - thành viên Spice Girls, khẳng định ông bà Beck là người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao Mission: Impossible. Họ thậm chí trưng bày ảnh trong ngôi nhà ở Hertfordshire (Anh), được gọi là Cung điện Beckingham.

“Có một cây thông Giáng sinh khổng lồ trong hành lang và một số bàn ảnh. Trong đó, một bàn dành hoàn toàn cho khoảng 30 bức ảnh của vợ chồng Beckham với Tom Cruise”, Frankfurt mô tả lần ghé thăm bất động sản.

Victoria là một trong những khách mời đến dự đám cưới của Tom Cruise và Katie Holmes ở Italy vào năm 2006. Trong khi đó, Tom yêu thích bóng đá và từng đến sân xem nhiều trận đấu của David.

David tiết lộ đã gọi điện thoại cho Tom nhiều lần để xin lời khuyên về việc có nên rời Real Madrid (Tây Ban Nha) để gia nhập LA Galaxy (Mỹ) hay không.

“Tôi đã xin lời khuyên của anh ấy vì anh ấy là một người rất khôn ngoan. Anh ấy là người bạn rất tốt của tôi”, Beckham chia sẻ vào thời điểm đó.

Khi cựu danh thủ quyết định sang Mỹ vào năm 2007, nam diễn viên tổ chức cho vợ chồng Beckham bữa tiệc xa hoa “Chào mừng đến Los Angeles” tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại LA. Bữa tiệc này được đề cập trong bộ phim tài liệu Beckham (2023).

“Điều thú vị là tôi lại là bạn với Tom Cruise. Tôi nhớ Tom quay lại và nói: 'Tôi và Will sẽ tổ chức cho anh một bữa tiệc'. Tôi giống như ‘Will là ai?’ và anh ấy đáp ‘Will Smith’”, David hồi tưởng.

Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp đó bị đồn là không thể duy trì do liên quan đến giáo phái Scientology.

Một số nguồn tin trong cuộc cho biết Tom cố gắng lôi kéo vợ chồng Beckham gia nhập giáo phái của anh nhưng bị lịch sự từ chối.

Trong cuốn hồi ký A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology (2022), cựu thành viên cấp cao của Scientology Mike Rinder tuyên bố nhà thờ tiêu tốn nhiều tiền bạc với hy vọng thu hút được gia đình Beckham thông qua Tom Cruise.

“Một sân bóng đá đẳng cấp chuyên nghiệp đã được xây dựng trên khu đất của Gold Base (trụ sở của Scientology ở San Jacinto, California, Mỹ). Mặt bằng đã được giải phóng, hệ thống tưới tiêu được lắp đặt, mặt cỏ hoàn hảo, cầu môn cũng được dựng lên. Một người chăm lo toàn thời gian được bổ nhiệm từ đội ngũ Gold Base… Nó được xây dựng chỉ với một mục đích duy nhất: để Tom Cruise có thể thuyết phục người bạn David đến Gold. Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra”, Mike Rinder tiết lộ.

Người ta tin rằng Scientology đẩy vợ chồng Beckham ra xa Tom Cruise. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận cho biết ông bà Beck phủ nhận việc thảo luận với ngôi sao Risky Business về giáo phái.

Một người thân cận với hai bên cũng khẳng định giữa họ chưa bao giờ xảy ra xích mích, thay vào đó vẫn luôn gần gũi và giữ liên lạc.

Một người khác lại cho hay tình bạn giữa họ có phần nguội lạnh do vợ chồng Beckham rời LA và chuyển đến Pháp, nhưng giờ đây họ thân thiết trở lại khi tất cả sống chủ yếu ở Anh.