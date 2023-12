Những vị vua giàu nhất trong lịch sử nhân loại: Một lần tiêu hết 12 tấn vàng

icon Hoàng đế La Mã Tiberius

icon Vua Mansa Musa

icon Vua Solomon

Câu trả lời đúng là đáp án C: Vua Solomon là vị vua thứ 3 của Israel, thống trị đế chế trải dài từ Euphrates tới mỏm Bắc của Vịnh Aqaba. Ông không chỉ nổi tiếng bởi trí tuệ sắc sảo, các phán đoán độc đáo, mà còn nổi tiếng bởi những kho báu nhiều vàng chứa đựng đầy bí mật. Cũng chính vì thế nên ông còn được mệnh danh là người giàu có và khôn ngoan nhất trong lịch sử Do Thái và cũng là người xây dựng Ngôi đền Đầu tiên của người Do Thái ở Jerusalem. Ngoài số vàng dự trữ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD theo giá thị trường ngày nay, ông còn sở hữu 4.000 chuồng ngựa, xe ngựa và thuê đến 12.000 người giữ ngựa. Trong thời gian trị vì, Vua Solomon áp dụng chính sách đối ngoại kết thân với các nước láng giềng nhằm phát triển về kinh tế và thương nghiệp, về đối nội thì củng cố chế độ phong kiến tập quyền, tăng cường tổ chức và phát triển quân đội, cải cách hành chính. Ông đã cho xây nhiều đền đài và lăng tẩm là những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, di sản nghệ thuật quý báu để lại cho đời sau.