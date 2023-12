Quốc gia nào nhiều vàng nhất hiện nay?

icon Hơn 1.000 mỏ vàng

icon Hơn 2.000 mỏ vàng

icon Hơn 3.000 mỏ vàng

Câu trả lời đúng là đáp án B: Tính đến nay, quốc gia này có hơn 2.000 mỏ vàng và một số mỏ khoáng sản khác đang được người dân khai thác. Tại Mali, vàng nhiều đến mức có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, chỉ cần dùng xẻng đào lên là có. Được biết, 1/5 dân số Mali nguồn thu nhập chính hoàn toàn từ việc đào vàng. Để phát triển kinh tế, Chính phủ tại đây cho phép mọi người đều được quyền tự khai thác vàng. Theo thống kê, người Mali mỗi năm đào được lượng vàng trị giá hàng triệu USD. Chủ một mỏ vàng mỗi năm có thể thu được hơn 2.000 tỷ đồng. Nhưng điều khiến một số người có thể tự hỏi, vì sao có nhiều vàng như vậy mà đời sống người dân vẫn nghèo? Do nơi này nằm sâu trong lục địa, lượng mưa tại đây cực ít ỏi nên nền nông nghiệp cũng có chung hoàn cảnh như công nghiệp. Người dân Mali chỉ có thể nhập khẩu lương thực từ các quốc gia khác. Nhưng vì các nước châu Phi lân cận cũng không đủ ăn, đủ mặc nên người Mali bắt buộc phải mua lương thực từ những vùng rất xa xôi. Vì vậy, lương thực ở đây có mức giá trên trời. Thu nhập cao là vậy nhưng do giá lương thực còn đắt hơn vàng nên người Mali hiếm khi được “bữa cơm no đủ”, dù có là chủ mỏ vàng. Bên cạnh đó, ở Mali, nhà nhà đào vàng, người người đào vàng. Bởi vậy, số người tham gia vào những đội đào vàng nhiều không đếm xuể. Đa số người dân tại đây đều không có học vấn, nền giáo dục yếu kém cũng là một lý do khiến quốc gia này thuộc hàng nước nghèo nhất thế giới khi tỷ lệ trẻ nhập học tại trường hiện chỉ ở mức 67% và tỷ lệ người trưởng thành biết chữ là 38,7%. Thậm chí trẻ em ở Mali còn sẵn sàng bỏ học để đi khai thác vàng.