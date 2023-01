Những vật phẩm phong thủy để trong nhà đầu năm giúp hút tài lộc, bảo vệ gia chủ

TPO - Theo quan niệm dân gian và chuyên gia phong thủy, các vật phẩm phong thủy không chỉ là đồ trang trí mà còn mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng không tích cực nếu trưng trong nhà dịp đầu năm.

Tỳ hưu

Theo quan niệm của người Việt, tỳ hưu là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc được nhiều người dân sử dụng. Đây là loại mãnh thú hung mãnh nhưng mang ý nghĩa tốt lành. Sừng của tỳ hưu dùng để bảo vệ cho gia đình, còn miệng của tỳ hưu rộng để thu được nhiều tài lộc và của cải.

Đặc biệt, tỳ hưu không có hậu môn, đồng nghĩa với việc là không có chỗ cho tiền tài thoát ra, bảo vệ của cải cho gia đình. Bên cạnh đó, tỳ hưu còn là linh vật chiêu tài, hóa sát, giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo, không may mắn.

Cây kim tiền

Từ lâu, cây kim tiền là biểu tượng mang đến tài lộc, may mắn, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng cho gia chủ. Lá của cây kim tiền có hình khá giống với trái tim và có mùi thơm mát. Được coi là loại cây “phú quý”, nên nó rất thích hợp để đặt trong phòng khách, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, hoặc dùng làm quà tặng để mừng tân gia, ngày lễ Tết. Nên đặt cây ở các hướng Đông, Đông Nam và Nam nhằm giúp cây phát huy tốt nhất yếu tố tiềm ẩn.

Cóc 3 chân ngậm đồng tiền vàng – Thiềm thừ

Cóc 3 chân ngậm đồng tiền cổ trên miệng có ý nghĩa mang tài lộc vào nhà. Đây là biểu tượng cho sự may mắn, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Gia chủ nên đặt ở bất kỳ góc nào đối diện trước cửa nhà để mang lại hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, nên đặt một con cóc hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà.

Gia chủ cũng có thể để những con cóc tài lộc dưới bàn, sau chiếc ghế dài hay trong các khu vực kín đáo khác để con cóc có thể mang lại may mắn và tài lộc. Lưu ý đặc biệt là không nên để nó trong khu vực phòng ngủ.

Ngựa phong thủy

Những bức tranh hay tượng ngựa phong thủy thường có ý nghĩa quen thuộc như: Mã đáo thành công, mã đáo song hành, bát mã truy phong,… có tác dụng thu hút tài lộc và trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp hơn.

Tất cả những vật phẩm phong thủy mang hình ảnh ngựa đều có ý nghĩa về sự thành công, sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống, giúp thu hút tài lộc, phú quý, giúp sự nghiệp hanh thông và phát triển.

Nếu vật phẩm phong thủy 4 con ngựa thì nên đặt ra hướng ra cửa chính. Còn nếu là bát mã thì nên để đầu ngựa hướng vào trong nhà và ở phía bên trái hướng từ trong ra ngoài để đúng với quy tắc phong thủy phòng khách.

Tượng thần tài

Theo tín ngưỡng dân gian, trong kinh doanh, Thần Tài giúp bạn gặp được nhiều quý nhân, buôn may bán đắt, mọi chuyện hanh thông. Trong gia đình, Thần Tài giúp trông coi tiền bạc, của cải, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh, tiền vào như nước, phước lành gõ cửa. Trong công việc, Thần Tài giúp công danh sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng, tiền tài ùn ùn kéo về, cuộc sống ấm no, hạnh phúc...