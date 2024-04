Người Đà Nẵng đổ xô mua NOXH trong bối cảnh chung cư tăng giá

Giá chung cư tăng phi mã tại những thành phố lớn khiến nhiều người khó sở hữu nhà hơn. Tại Đà Nẵng, người dân cũng chịu cảnh “mỏi mắt” tìm căn hộ giá thành hợp lý. Cung không đủ cầu, những dự án có mức giá vừa túi tiền như Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4-1 & B4-2 khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Tên thương mại là The Ori Garden) ra mắt giúp phần nào giải quyết bài toán nguồn cung.

Chung cư tăng giá phi mã - Đà Nẵng thiếu vắng những căn hộ bình dân

Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Còn tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng 16%. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo: “Trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là tại phân khúc bình dân, trung cấp”.

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo của DKRA, thị trường nhà ở tại đây ghi nhận nguồn cung chủ yếu đến từ hàng tồn kho của dự án cũ, thiếu vắng dự án mới, đặc biệt là phân khúc căn hộ bình dân. Lượng giao dịch tập trung phân khúc cao cấp với mức giá dao động từ 50 - 65 triệu đồng/m2.

Trái ngược với phân khúc hạng sang, Đà Nẵng lại thiếu vắng những căn hộ bình dân, nhà ở xã hội (NOXH) để đáp ứng nhu cầu lưu trú “khổng lồ” của người dân cũng như lực lượng lao động tại những KCN lớn. Theo thống kê sơ bộ, Đà Nẵng hiện có khoảng 28.000 lao động ngoại tỉnh và lao động nước ngoài đang làm việc tại các KCN. Đặc biệt những vùng như Liên Chiểu thu hút lượng lớn người lao động về làm việc, kéo theo nhu cầu về an cư tăng cao. Vì vậy sản phẩm căn hộ hướng đến phân khúc khách hàng bình dân, NOXH cần được chú trọng đẩy mạnh để đáp ứng nguồn cầu vô cùng lớn này.

Việc “cầu lớn hơn cung” đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải đẩy mạnh phát triển NOXH, giá bình dân. Cộng hưởng cùng chính sách mới về luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua hồi cuối năm vừa qua, trong đó có nhiều quy định tháo gỡ vướng mắc cho người mua NOXH. Theo đó, điều 78 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2025), đối tượng mua NOXH được mở rộng, loại bỏ những điều kiện khắt khe về cư trú, cho phép những người ngoại tỉnh cũng có thể tiếp cận NOXH khi đảm bảo các điều kiện mặc định khác. Như vậy, tập khách hàng mua NOXH sẽ dầy và cạnh tranh hơn trước. Việc mua NOXH lúc này sẽ là quyết định của những khách hàng nhanh nhạy, chớp lấy cơ hội mua sớm ngay khi các dự án NOXH mở đợt đăng ký mua.

The Ori Garden - Căn hộ chất lượng phù hợp với đại chúng

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ NOXH tại Đà Nẵng hạn chế, những dự án có chất lượng được đánh giá cao đi kèm mức giá hợp lý như The Ori Garden được xem là điểm sáng. Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh BHS miền Trung cho biết, The Ori Garden có tiến độ thi công đảm bảo và bộ pháp lý hoàn chỉnh, tạo sự an tâm cho khách hàng. Đặc biệt, dự án có mức giá thành hợp lý và được niêm yết công khai, rất phù hợp với người lao động có thu nhập thấp, trung bình.

Được biết, The Ori Garden là một trong những dự án đầu tiên tại Đà Nẵng đủ điều kiện tiếp cận gói vay 120.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước. Hai tổ chức tài chính gồm ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng VietinBank CN Bắc Đà Nẵng đồng thời là các đơn vị tham gia cấp tín dụng tài trợ dự án và cho vay người mua NOXH. Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn 2 phương án vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng VietinBank CN Bắc Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi lần lượt là 4,8% và 7,5%/năm. Mức vay tối đa lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán. Khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 2 ngân hàng nếu đảm bảo các quy định của nhà băng tương ứng. Theo đánh giá, gói vay của cả hai ngân hàng đều ở mức ưu đãi hàng đầu thị trường hiện nay. Ước tính, người dân chỉ cần bỏ ra từ 220 triệu là có thể sở hữu căn hộ 1 phòng ngủ.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, NOXH như The Ori Garden còn được xem là kênh tích sản an toàn và có tiềm năng tăng giá. Theo khảo sát, dự án này ra mắt hồi năm 2022 với giá khởi điểm là 12 triệu/m2 và đã có 3 lần tăng giá trước khi ở mức 16 triệu/m2 như hiện nay. Dù vậy, với tiện ích đa dạng và chất lượng sống đảm bảo, đây vẫn là một mức giá hợp lý được nhiều khách hàng chọn mua. “Việc sở hữu căn hộ The Ori Garden không chỉ giải quyết vấn đề an cư cho khách hàng, đây còn xem là một tài sản với khả năng gia tăng giá trị vượt trội, bền vững và có thể truyền nối cho các thế hệ của chủ sở hữu”, đại diện BHS miền Trung nhấn mạnh.