Những tấm gương thanh thiếu niên dũng cảm, lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng

TPO - Năm 2023 vừa qua đã có 42 thanh thiếu nhi được trao/truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Đằng sau mỗi huy hiệu là một câu chuyện đẹp, đầy cảm động, là những tấm gương sáng, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Hàng năm, T.Ư Đoàn luôn kịp thời phát hiện, tuyên dương và trao/truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các thanh thiếu nhi từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc vì hành động dũng cảm, quên mình cứu bạn, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2023, có 42 Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đã được T.Ư Đoàn trao tặng/truy tặng. Đằng sau mỗi huy hiệu là một câu chuyện đẹp, đầy cảm động, là một tấm gương sáng, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Nam sinh lớp 6 cứu 2 người đuối nước

Ngày 31/5, em Võ Tấn Đệ (12 tuổi, trú thôn Thạnh Đức 1, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) vinh dự được nhận huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 người bị đuối nước tại bãi biển Hóc Mó.

Trước đó, chiều 10/4, khi đang cùng nhóm bạn đá bóng tại bãi biển Hóc Mó (thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh), em Võ Tấn Đệ bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ gò đá cách đó chừng 200m.

Không một chút chần chừ, em liền chạy lại thì phát hiện Mai Thị Thanh Ngân (14 tuổi) và Phạm Minh Quân (19 tuổi, cùng trú phường Phổ Thạnh) đang chới với giữa cơn sóng dữ. Lúc này, Đệ nhanh chóng lao xuống biển bơi đến khu vực Quân và Ngân bị nạn, kéo lần lượt 2 người lên bờ.

Sau hành động dũng cảm cứu người của em Đệ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và Thị Đoàn Đức Phổ đã trao tặng bằng khen, giấy khen và biểu dương em Đệ vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu 2 người bị đuối nước.

Sinh viên dũng cảm cứu người bị đuối nước

Ngày 11/7, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn tặng đồng chí Trần Đức Long, đoàn viên Chi đoàn 11A4, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, ở xóm Tân Thành 1, xã Tân Quang (TP. Sông Công), vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị tai nạn đuối nước.

Trước đó, đêm 17/6, trên địa bàn xã Tân Quang xảy ra một vụ tai nạn đuối nước. Theo thông tin, chiếc xe ô tô chở 4 người (gồm 3 người lớn và 1 cháu bé) di chuyển dọc trên bờ kênh hồ Núi Cốc, đoạn chảy qua địa phận xã Tân Quang, do trời mưa, tối nên không may bị lao xuống kênh ở ngay gần cổng nhà anh Trần Đức Long.

Khi nghe tiếng bố gọi đi cứu người, anh Long đã chạy ra kênh và cùng với bố cứu được cháu bé trai khoảng 4-5 tuổi đang bị đuối nước dưới kênh. Sau khi cứu được cháu bé, gia đình anh đã báo cho chính quyền địa phương.

Chiến sĩ công an cứu 6 người khỏi đám cháy

Chiều 25/7, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn cho Thượng sĩ Công an Nguyễn Văn Sỹ (Tiểu đội 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam) đã dũng cảm cứu 6 người thoát khỏi đám cháy tại tỉnh Hà Nam.

Sự việc diễn ra khi một đám cháy bốc lên tại ngôi nhà 2 tầng ở phường Lương Khánh Thiện (Tp. Phủ Lý, Hà Nam) vào ngày 24/7. Sáu người được giải cứu gồm 1 cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ đã bị thương.

Trước hành động dũng cảm và thành tích cứu người của đoàn viên - Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Đây là huy hiệu cao quý của T.Ư Đoàn dành tặng đoàn viên thanh niên có thành tích đột xuất trong việc cứu người.

Hai đại úy Cảnh sát giao thông hy sinh khi cứu hộ tại đèo Bảo Lộc

Ngày 5/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho hai Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh đã dũng cảm tham gia cứu hộ tại đèo Bảo Lộc, không may tử nạn.

Trước đó, chiều 30/7, sau khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Đại úy Sáng cùng Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành trở về Chốt CSGT trên đèo dọn dẹp.

Thấy vậy anh Phạm Ngọc Anh đến cùng hỗ trợ các chiến sĩ di dời phương tiện, trang thiết bị thì xảy ra sạt lở.

Trưa 31/7, thi thể 4 người lần lượt được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.

Đối với 3 CSGT hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị cấp thẩm quyền truy tặng Huân chương dũng cảm với anh Phạm Ngọc Anh.

Thanh niên quên mình cứu người đuối nước

Ngày 22/8, T.Ư Đoàn đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Nguyễn Huy Thiệp, ngụ tại H.Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vì đã dũng cảm, quên mình cứu người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3/8, Thiệp cùng nhóm thanh niên gồm 6 người (đều ở H.Tuy Phước) rủ nhau đến bãi biển ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải (H.Phù Cát) để tắm.

Trong lúc tắm, một thanh niên trong nhóm bị sóng cuốn xa nên Thiệp đã bơi ra cứu. Một số người dân cũng chạy đến hỗ trợ và cứu được thanh niên kia lên bờ.

Tuy nhiên, Thiệp lại bị sóng cuốn mất tích. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của Thiệp.

Sĩ quan Biên phòng dũng cảm cứu người đuối nước

Ngày 20/9, tại Sơn La, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Sơn La đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Quàng Văn Tám - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP Sơn La vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5/9, trên đường đi dự khai giảng năm học mới của Trường PTDT Bán trú Tiểu học - THCS Mường Lèo, tại xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp về đơn vị, Đại úy Quàng Văn Tám đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân về một người đuối nước dưới suối Nậm Pừn.

Không quản ngại nguy hiểm, Đại úy Quàng Văn Tám đã nhảy xuống dòng nước chảy xiết, cứu người bị đuối nước. Khi đưa được người bị đuối nước lên bờ, nạn nhân đã bị tím tái, mất nhận thức và ngừng thở. Đại úy Quàng Văn Tám đã cùng người dân tiến hành hô hấp nhân tạo và chuyển nạn nhân về Trạm Y tế xã Mường Lèo để cấp cứu. Sau đó, anh cùng mọi người tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện huyện Sốp Cộp để theo dõi, điều trị.

Trung uý công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tối ngày 23/9.

Vào khoảng 21h30 ngày 22/9, người dân báo tin cho Công an thị trấn An Bài về việc một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài với nhiều biểu hiện bất thường. Nhận được tin báo, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998), cán bộ Công an thị trấn An Bài, tỉnh thái Bình đang trực tại trụ sở đã báo cáo cấp trên và đến hiện trường để xác minh thông tin. Tại đây, Trung úy Tú bất ngờ bị đối tượng Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình) dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn tới trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Anh thợ điện cứu người đuối nước

Chiều ngày 24/8, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn - anh Đinh Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Nguyễn Tuấn Vũ.

Chiều ngày 16/8/2023, tại nhánh sông Gianh chảy qua phường Quảng Phong (Thị xã Ba Đồn), gia đình ông Trần Xuân L. (SN 1973) là Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, cùng 2 gia đình trong xóm ở phường Quảng Phong ra tắm sông.

Khi phát hiện vợ và 2 con gái bất ngờ bị nước cuốn ra xa nên ông L. cố sức bơi ra cứu được vợ và 1 cô con gái đưa lên bờ. Khi đang bơi ra để cứu người con gái thứ 2, ông L. bị kiệt sức nên cũng bị nước cuốn trôi.

Nghe tiếng hô hoán, anh Vũ cùng một người nữa đã không ngần ngại nhảy xuống sông, bơi ra giữa dòng nước đưa 2 cha con gặp nạn lên bờ. Tuy nhiên, ông L. đã tử vong, người con gái được cứu sống.

Hành động dũng cảm cứu người của anh Vũ là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh niên.

Hai học sinh cứu hai em nhỏ đuối nước

Ngày 30/10, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho hai học sinh lớp 7 là Phạm Phúc Sinh và Nguyễn Hoàng Phong (cùng học lớp 7 Trường THCS Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đã dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 30/8, trong lúc chơi đùa tại âu thuyền xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), hai em Trần Đình Nhật Anh (8 tuổi) và Nguyễn Bảo Bình (6 tuổi) không may sẩy chân rơi xuống nước.

Thời điểm này, em Phạm Phúc Sinh và em Nguyễn Hoàng Phong đang có mặt tại âu cảng phát hiện sự việc, thấy hai em nhỏ đang chới với dưới nước nên không ngần ngại nhảy xuống nước đưa người gặp nạn lên bờ an toàn.

Đại úy công an anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ

Sáng 18/11, Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, đồng chí Hoàng Cẩm Thạch, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến nhà trao quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương.

Mặc dù được Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, gia đình, đồng đội, các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã hy sinh lúc 6h35 ngày 17/11/2023.

Sự hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Trung Hiếu là tấm gương hết mình vì công việc, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ cho tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Tĩnh học tập và noi theo.

Đại úy công an bị mất 2 chân khi xử lý "cát tặc"

Ngày 01/12, anh Trần Công Khánh - UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến Đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Sự việc xảy ra vào khuya ngày 23/11 trong lúc làm nhiệm vụ thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn, đồng chí Trần Hoàng Ngôi cùng các đồng đội đã phát hiện các đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu. Tổ điều tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng đối tượng đã điều khiển phương tiện tăng ga, không chấp hành và va chạm với phương tiện của Tổ tuần tra.

Sau va chạm, Đồng chí Ngôi bị đứt lìa 2 chân nghi do bị cuốn vào “chân vịt” của ghe các đối tượng khai thác cát lậu. Sau khi xảy ra sự việc, đồng chí Ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sức khỏe đã dần ổn định.