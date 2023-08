Những ‘siêu năng lực’ của loài voi, ngay cả con người cũng thèm muốn

TP - Vào ngày 25/8, Đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang đã thông báo “tạm dừng phát sóng” games show ăn khách "The Voice of China". Trang weibo chính thức của đài đăng tải thông báo: "The Voice of China" đang được điều tra, chương trình tạm dừng phát sóng.