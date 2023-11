Những phần thực phẩm bị coi là đồ bỏ đi nhưng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe

TPO - Những phần thực phẩm bỏ đi như vỏ, lá, hạt lại có giá trị dinh dưỡng vô cùng mà bạn có thể chưa biết. Hãy cùng điểm danh những phần thực phẩm bỏ đi nhưng rất tốt cho sức khỏe nhé.

Vỏ khoai tây

Bạn có biết rằng vỏ khoai tây có nhiều lợi ích hơn so với khoai tây. Vỏ khoai tây có chứa chất xơ khoảng một nửa so với một củ khoai tây. Vứt bỏ nó đồng nghĩa bạn đang vứt bỏ canxi, vitamin B, vitamin C, sắt... Vì vậy, khi nấu khoai tây bạn hãy nấu cả vỏ nhưng phải rửa sạch cẩn thận và ngâm trong nước ấm. Bạn có thể lấy vỏ khoai tây rửa sạch xay nhuyễn nấu ăn để giúp hạ huyết áp.

Vỏ quả chuối

Chuối chứa thành phần kali, magie, mangan giúp cung cấp năng lượng và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Ăn một quả chuối mỗi ngày, bạn đã hạn chế được quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, vỏ quả chuối có tác dụng làm răng trắng và sáng bóng.

Bạn có thể dùng mặt trong vỏ chuối chà sát lên răng trong 10 phút. Bạn nên súc miệng và chải răng bằng kem đánh răng sau đó. Thói quen này giúp bạn có một hàm răng chắc khỏe, sáng bóng với nụ cười quyến rũ.

Vỏ quả chanh

Vỏ quả chanh giúp làm sạch móng, giúp móng chắc khỏe và sáng bóng hiệu quả. Mặt khác, bạn có thể cất vỏ chanh lại để dành xông mặt hoặc ngâm chân rất tốt. Vì vỏ chanh có chứa vitamin C, chất kháng khuẩn kết hợp với sả giúp loại bỏ mụn đầu đen và se khít lỗ chân lông khi xông mặt thư giãn. Bạn nên thử và cảm nhận kết quả ngay sau khi thực hiện.

Vỏ dưa hấu

Khi ăn dưa hấu, thay vì ném bỏ vỏ đi thì bạn hãy cắt giữ lại phần vỏ trắng bên trong. Phần vỏ trắng dưa hấu có chứa amino acid Citrulline khi vào cơ thể sẽ được chuyển thành arginine có tác dụng giúp cải thiện tuần hoàn và tăng lưu lượng máu, cải thiện sức khỏe tim và làm giảm đau mỏi cơ.

Hơn nữa, phần vỏ trắng dưa hấu cũng có chứa vitamin C và B6 giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Bạn có thể cắt lấy phần vỏ trắng này để xay sinh tố, trộn salad chung với trái cây khác hoặc ăn kèm trong lúc ăn dưa hấu đều được.

Hạt dưa hấu

Tuyệt đối không nên nhổ những hạt dưa hấu vì chúng có nhiều lợi ích hơn so với phần dưa bên trong. Thói quen này thường được thực hiện vì họ nghĩ rằng hạt dưa hấu rất khó tiêu. Nhưng đó là một sai lầm. Mọi người từ thời Trung Đông đã ăn dưa hấu cùng cả hạt. Hạt dưa hấu rất giàu chất sắt, kẽm, đồng và magiê, giúp ngăn ngừa vô sinh, tốt cho tim mạch và có thể giúp làn da và mái tóc của bạn khỏe mạnh hơn.

Vỏ kiwi

Nếu bạn nghĩ rằng vỏ kiwi không ăn được thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Bởi nó cũng giống như quả đào hay táo nên phần vỏ khá mềm và rất tốt cho sức khỏe. Vỏ kiwi chứa nhiều vitamin C, đặc biệt nhiều chất xơ hơn cả phần thịt bên trong.

Tuy nhiên, do phần vỏ khá thô ráp nên sẽ khó ăn nếu bạn cho trực tiếp vào miệng. Vậy nên, nếu muốn tận dụng hết lợi ích ở phần vỏ thì hãy cho tất cả vào máy xay, bạn sẽ không nhận ra được có vỏ bên trong khi uống nhé.

Hoa bí

Theo các chuyên gia, hoa bí rất mỏng, mịn, không có hại cho cơ thể và có thể dùng làm món ăn rất tốt thay vì đem vứt đi như bình thường.

Vỏ cà rốt

Nhiều người thường có thói quen nạo đi lớp vỏ ngoài của củ cà rốt mà quên mất rằng chúng chứa rất nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Vì vậy, khi chế biến, bạn không nên vứt bỏ vỏ cà rốt mà chỉ cần rửa thật sạch bên ngoài và đem đi chế biến.

Lá cà rốt và lá củ cải trắng

Những phần lá xanh bạn hay vứt đi lại rất giàu canxi, magie, niacin, sắt, kẽm, vitamin B, vitamin K, chất chống oxy hóa... Chúng giúp phòng chống lại bệnh ung thư ruột kết và làm cho xương chắc khỏe hơn.

Lõi bắp cải

Phần lớn chúng ta đều bỏ đi lõi của bắp cải vì dai, khó nhai và vị hơi chua. Nhưng khi được nấu chín đúng cách, lõi bắp cải cũng có thể trở thành món ăn tốt cho sức khỏe.

Lá và thân dâu tây

Chẳng ai ăn dâu tây mà ăn cả lá và thân. Nhưng nhiều người không biết rằng, thân và lá dâu tây lại rất giàu chất chống oxy hóa, chống viêm có tác dụng bảo vệ tim mạch và cải thiện hệ thần kinh.

Vỏ hành, vỏ tỏi

Nhiều người có thói quen bóc hết lớp vỏ của hành tây và tỏi trước khi chế biến mà không hề biết rằng đó lại là một sai lầm. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa, được gọi là quercetin. Chất này giúp làm giảm viêm cơ và chống lại dị ứng. Bạn có thể thêm vỏ trong khi nấu và loại bỏ nó khi ăn hoặc sau khi chín. Chống oxy hóa này ngấm vào thức ăn và làm cho nó lành mạnh hơn. Đây là một trong những phần thực phẩm siêu tốt mà không nên bỏ đi.

Lá cần tây

Lá cần tây có chứa lượng canxi và magiê cao hơn gấp 5 lần so với phần thân cây. Phần lá cũng chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa khác. Lá cần tây giúp tim bạn khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa, hạ huyết áp cao và cũng chiến đấu chống lại các yếu tố gây ung thư.