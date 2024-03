Những nữ chiến sĩ biên phòng xinh đẹp biểu diễn võ thuật, khí công

Lực lượng Công an nhân dân vũ trang Nghệ An, nay là Bộ đội Biên phòng Nghệ An thành lập năm 1959, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 468km đường biên giới, tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly Khăm Xay của nước Lào và 82km bờ biển.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Biên phòng Nghệ An 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.