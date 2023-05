Những mẹo chống say xe khi đi đường dài

TPO - Dưới đây là những mẹo để người ngồi ô tô tránh say xe khi di chuyển đường trường.

Cảm giác chóng mặt, buồn nôn là hiện tượng phổ biến khi hành khách ngồi ô tô trong thời gian lâu. Nguyên nhân đến từ việc hệ thống thần kinh trung ương nhận những tín hiệu mâu thuẫn từ các giác quan bao gồm tai, mắt, da, cơ và khớp. Để tránh tình trạng say xe, người tiêu dùng có thể nắm một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe.

Nhắm mắt, ngủ sâu giấc trong suốt hành trình

Khi xe di chuyển, hành khách có thể nhắm mắt, thậm chí ngủ một giấc sâu. Điều này sẽ giúp người ngồi có thể giải quyết những mâu thuẫn trong tín hiệu từ mắt và tai trong, giảm thiểu khả năng chóng mặt.

Sử dụng một ít nước lạnh hoặc nước có ga

Một ít nước lạnh hoặc đồ uống có ga có thể khiến hành khách hạn chế cảm giác buồn nôn. Lưu ý, chúng ta không nên sử dụng cà phê hoặc các loại sữa khi đi ô tô đường dài. Những thức uống này sẽ làm cơ thể mất nước, dẫn tới tình trạng say xe nặng hơn.

Ăn hoặc ngửi bánh quy, bánh mì

Thực phẩm khô, có mùi dễ chịu như bánh quy giòn, bánh mì nướng thường được khuyên dùng cho người bị say xe. Nó sẽ giúp hành khách lấp đầy dạ dày, đi kèm việc loại bỏ một số loại mùi gây khó chịu trên ô tô.

Nhai kẹo cao su

Cử động nhai có thể giúp làm giảm các ảnh hưởng do xung đột tín hiệu giữa mắt và tai gây ra. Do đó, một trong những biện pháp đơn giản để giảm chứng say xe nhẹ là nhai kẹo cao su. Đồng thời, hành khách có thể ăn vặt bằng những thực phẩm khô.

Giảm ảnh hưởng của say xe bằng gừng tươi

Gừng tươi là loại củ giúp hành khách giảm thiểu cảm giác chóng mặt khi ngồi trên ô tô. Theo Đông y, củ gừng tươi có khả năng giải độc tố, từ đó sẽ giúp người ngồi trên xe thoát khỏi tình trạng buồn nôn, choáng, giúp họ tỉnh táo hơn. Theo lời khuyên của một số dược sĩ, trước khi di chuyển bằng ô tô khoảng 30 phút đến 1 tiếng, hành khách hãy uống một cốc nước ấm, giã thêm một chút gừng tươi. Ngoài ra, trong quá trình xe chạy, chúng ta cũng có thể ngậm 1 vài lát gừng.

Lưu ý, cách chữa say xe này chỉ có thể hiệu quả với người bị huyết áp thấp. Đối với những người cao huyết áp hoặc không quen vị gừng tươi, chúng ta có thể sử dụng vài lát gừng để ngửi hoặc đắp lên rốn nhằm giữ ấm bụng. Đồng thời, hành khách có thể sử dụng kẹo gừng nhằm hạn chế say xe.

Dùng vỏ cam quýt, các trái cây có mùi hương dễ chịu

Tinh dầu ở vỏ cam sẽ giúp hành khách giảm cảm giác buồn nôn và ói mửa. Đồng thời, đối với chiếc xe cá nhân, chủ sở hữu có thể để một vài quả bưởi, dứa chín trên xe. Mùi hương của những trái cây này sẽ giúp loại bỏ các mùi hương do bộ phận điều hòa gây ra.

Sử dụng trà hoa cúc

Hoa cúc là loại thảo dược giúp làm dịu dạ dày, giảm axít và thư giãn cơ bụng. Do đó, trà hoa cúc (nóng hoặc lạnh) được đánh giá rất hiệu quả trong việc trị say tàu xe.

Nghe nhạc hoặc trò chuyện

Những hoạt động này nhằm "đánh lạc hướng" não bộ. Theo nghiên cứu, các chuyên gia cho biết nghe nhạc có thể làm giảm cảm giác buồn nôn hoặc các triệu chứng sinh lý khác liên quan đến chứng say tàu xe.