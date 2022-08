Những giá trị cốt lõi giúp WIPRO 5 lần được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Vừa qua, Công Ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam đã được HR Asia Magazine - tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự khu vực châu Á vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đây là năm thứ 5 liên tiếp Wipro được xướng tên tại giải thưởng danh giá này.

Tối 11/08/2022, Công Ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam (gọi tắt là Wipro) đã vượt qua 622 doanh nghiệp được đề cử để vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - The Best Companies to Work for in Asia”, giải thưởng do HR Asia – tạp chí hàng đầu về Nhân sự khu vực Châu Á - tổ chức hàng năm.

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín tại Châu Á được thực hiện bởi HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu Châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Năm 5 liên tiếp được xướng tên ở giải thưởng danh giá này, Wipro không chỉ cho thấy sự nỗ lực của tập thể nhân viên trong năm 2022 – một năm với rất nhiều khởi đầu mới của Wipro trong hành trình “New Normal - New Heights” mà còn khẳng định thành quả của Wipro trong công cuộc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, sáng tạo; duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh cao kể cả trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, suốt 26 năm hình thành và phát triển ở Việt Nam, Wipro đã mang đến Việt Nam hơn 300 sản phẩm Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình chất lượng cao mang các thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Romano, Enchanteur, Gervenne, Bio-essence, Carrie Junior, Aiken, MaxKleen...

Với tiêu chí luôn hướng đến khách hàng và cộng đồng, đây chính là kim chỉ nam cho các giá trị cốt lõi của Wipro: Hết lòng vì khách hàng; Tôn trọng mỗi cá nhân; Hành xử toàn cầu và có trách nhiệm; Chính trực trong mọi hoạt động.

“Hết lòng vì khách hàng, tôn trọng mỗi cá nhân, hành xử toàn cầu và có trách nhiệm, chính trực trong mọi hoạt động - là 4 giá trị cốt lõi đã giúp chúng tôi phát triển Wipro thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Nơi đây mỗi thành viên đều có cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân, góp phần sáng tạo các nhãn hàng và sản phẩm tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng. Lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” một lần nữa khẳng định thành quả của Wipro trong hành trình 26 năm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, sáng tạo; duy trì mức tăng trưởng cao ngay cả trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn”, ông Đặng Toàn Vinh - Tổng Giám Đốc Wipro Consumer Care Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh việc giữ gìn những cốt lõi vốn có trong nhiều năm qua, Wipro Consumer Care Việt Nam còn không ngừng tạo điều kiện phát triển chính sách nhân sự, cải thiện môi trường làm việc an toàn, nâng cao phúc lợi cho nhân viên để các nhân viên tại Wipro đều được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bình đẳng. Đặc biệt, dù là nhân sự ở bất kỳ vị trí nào, nhân viên Wipro đều được khuyến khích đề xuất sáng kiến và được Công ty hỗ trợ thực hiện.

Bước qua một năm đầy biến động và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Wipro Consumer Care Việt Nam xem đây là cơ hội để phát huy bản lĩnh thích nghi và trụ vững. Trong lộ trình phát triển tiếp theo, Wipro hướng tới hành trình “New Normal - New Heights”, tập trung phát triển trong tình hình mới, giữ vững và phát huy vị thế của công ty trở thành công ty hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu tại châu Á, nơi con người được phát triển hết tiềm năng sáng tạo nên những sản phẩm đột phá và chất lượng.

Wipro xin gửi đến lời cảm ơn đến toàn thể các thành viên của đại gia đình Wipro. Cảm ơn vì đã nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ trên hành trình phát triển Wipro ngày càng lớn mạnh và cùng nhau xây dựng một "nơi làm việc đáng thuộc về" – cùng nhau vững bước trên hành trình mới “New Normal - New Heights”.

Cùng chia sẻ niềm tự hào này với Wipro nhé:

Kể từ khi thành lập vào năm 1980, Wipro Consumer Care Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm tiêu dùng hàng đầu với hơn 35 thương hiệu nổi tiếng, hiện diện tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Wipro Consumer Care Việt Nam được biết đến với các sản phẩm Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình như: Romano, Enchanteur, Gervenne, Bio-essence, Carrie Junior, Aiken, MaxKleen. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://wiprounzavncareer.com/