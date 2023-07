Những dự án nhà ở xã hội nào ở Đà Nẵng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng?

TPO - Ngày 4/7, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn có nhu cầu vay vốn theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng .

Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có 2 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và 1 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân được vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Theo đó, cả 3 dự án có tổng cộng 3.456 căn hộ với 231.284 m2 diện tích sàn sử dụng, với tổng mức đầu tư hơn 2.046 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, cả 3 dự án này có nhu cầu vay vốn đăng ký là hơn 545 tỷ đồng.

Trong đó, dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà) với 957 căn hộ, có tổng mức đầu tư 661 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành khối nhà C, đang tiến hành triển khai khối nhà A,B và các hạng mục phụ trợ. Dự án này có nhu cầu vay vốn đăng ký 270 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2024.

Riêng, dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu TĐC Đại Địa Bảo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) với 739 căn hộ có tổng mức đầu tư 367 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023. Hiện nay, dự án đã hoàn thành khối nhà A,B và đang triển khai khối nhà C và các hạng mục phụ trợ. Dự án này có nhu cầu vay vốn đăng ký 90 tỷ đồng.

Cả 2 dự án trên đều do Liên danh Công ty CP Đức Mạnh - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư

Đối với dự án khu chung cư nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) do Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư với quy mô 1.760 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.018 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024.

Đến nay dự án này đã hoàn thành khối nhà nhà E1, E2, B1, B1A, B3, trường mầm non, sân thể thao. Đồng thời, đang triển khai khối nhà E3, E4, B2 và khối dịch vụ thể thao. Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án này có nhu cầu vay vốn đăng ký hơn 185 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, các quy định của pháp luật về tín dụng vay, thời gian triển khai, lãi suất vay trong thời gian ưu đãi… được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2308 ngày 1/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Trước đó, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đến ngày 20/4, Bộ Xây dựng đã có công văn hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Theo hướng dẫn của Bộ xây dựng, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và đề xuất UBND TP các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Sau khi lấy ý kiến thống nhất các thành viên của UBND TP theo quy định, UBND TP Đà Nẵng ban hành thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện.