Những đại kỵ 'sống còn' phải nhớ khi ăn dưa hấu

TPO - Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B6, C kali lycopene và citrulline. Tuy nhiên không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt và không phải ai cũng biết ăn dưa hấu đúng cách.

Những người không nên ăn dưa hấu

Người viêm loét dạ dày

Bệnh viêm loét dạ dày được Đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài.

Người chức năng thận kém

Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính.

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất. Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng.

Sản phụ

Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu.

Người bị cảm lạnh

Dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt, được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè mà rất nhiều người ưa thích, đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước, đau họng nặng hơn…

Loét miệng

Theo quan niệm của Đông y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng, gây thiếu nước ở khoang miệng, làm cho miệng khô, nóng trong, khó điều trị bệnh tận gốc.

Một số lưu ý khi ăn dưa hấu

Không nên ăn dưa hấu trước và sau bữa ăn

Dưa hấu là loại hoa quả chứa nhiều nước, nếu ăn ngay trước và sau bữa ăn, những thành phần trong phần lớn lượng nước trong dưa hấu sẽ làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể. Đồng thời với lượng nước lớn vào cơ thể sẽ chiếm phần lớn dung tích chứa của dạ dày gây cảm giác no, giảm yếu tố kích thích ăn uống, ảnh hưởng tới sức khỏe (đặc biệt là sức khỏe trẻ em, thai phụ).

Không ăn chuối cùng dưa hấu

Dưa hấu chứa hàm lượng đường cao, lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Trong khi đó, chuối cũng rất giàu kali, khoảng 300-500 mg/100g. Do đó, với những bệnh nhân mắc suy thận không nên ăn kết hợp cùng lúc 2 loại trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu. Nếu hàm lượng kali trong máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh.

Không ăn quá nhiều trong thời gian ngắn

Dưa hấu là thực phẩm có tính lạnh, nên nếu ăn nhiều sẽ làm tổn thương dạ dày, tiêu hóa không tốt, giảm sức đề kháng của dạ dày, gây chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy.

Không ăn dưa hấu quá lạnh

Mặc dù mùa hè trời nóng, dưa hấu để lạnh có tác dụng giải khát rất tốt, nhưng đồng thời nó cũng kích thích làm tổn thương dạ dày. Tốt nhất bạn nên để dưa hấu ở nhiệt độ ở 8-10 độ C là hợp lí; mỗi lần ăn không nên vượt quá 500gam. Một số bạn bị sâu răng, sau khi ăn cảm thấy đau buốt răng hay những ai chức năng dạ dày không tốt, không nên ăn.

Không ăn dưa hấu bổ ra để lâu

Mùa hè nhiệt độ cao, vi khuẩn dễ sinh sôi phát triển, nên dưa hấu bổ ra để lâu sẽ bị nhiễm khuẩn, ăn vào dễ bị nhiễm trùng tiêu hóa.

Không nên bỏ hạt dưa hấu khi ăn

Nhiều người có thói quen bỏ hạt dưa mà không biết rằng đã bỏ lỡ rất nhiều axit cần thiết cho cơ thể như: tryptophan giúp dễ ngủ, glutamic tăng cường hoạt động trí não và lysine giúp cơ thể hấp thu canxi, hỗ trợ hình thành collagen tốt cho xương khớp. Đặc biệt, hàm lượng lycopene và vitamin trong hạt dưa còn có tác dụng làm tăng khả năng sinh sản ở nam giới và duy trì hệ thần kinh, có lợi cho đời sống tình dục.

Không nên gọt bỏ lớp cùi màu trắng

Cùi dưa hấu (phần màu trắng) có chứa lượng đường, chất khoáng, vitamin phong phú, có tác dụng giải nhiệt, hạ nóng bài trừ mệt mỏi, giảm huyết áp, cải thiện khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch và tuần hoàn máu. Do đó, dù khó ăn nhưng bạn cũng không nên gọt bỏ chúng.