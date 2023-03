Những câu hỏi 'nóng' về Dự thảo Luật Căn cước công dân

TPO - Dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) đang gây nhiều tranh cãi về việc thay đổi nội dung trên thẻ như bỏ vân tay, đổi nơi thường trú, thành cư trú, dữ liệu trên CCCD và liên thông dữ liệu tới các bộ ngành, cũng như "tuổi thọ" của CCCD sau nhiều lần đổi . Tại buổi toạ đàm do Cục Truyền thông Công an nhân dân X04 (Bộ Công an) tổ chức sáng nay 24/3, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi về việc thay đổi này và tác động đến người dân như thế nào.

Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết Bộ Công an đã cấp được 80 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân và dự kiến sẽ cấp thêm 8 triệu thẻ trong năm 2023. Ông cũng giải thích rằng việc có nhiều mẫu CMND và CCCD xuất phát từ quá trình phát triển khoa học, kinh tế-xã hội. Tại cuộc tọa đàm, giải đáp câu hỏi của PV về tính pháp lý của các mẫu thẻ CCCD và CMND và tính ổn định trong xây dựng chính sách? thiếu tá Trần Duy Hiển cho biết, đề xuất thay đổi nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và tăng tính bảo mật thông tin cá nhân của công dân. Việc thay đổi thông tin trên mặt thẻ CCCD nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin khai sinh của nhiều quốc gia trên thế giới. "Thẻ CCCD gắn chip được thiết kế đạt chuẩn ICAO, hướng tới sự liên thông thông tin giữa các quốc gia. Việc sử dụng chip điện tử để sản xuất thẻ CCCD là khả quan do các yếu tố phát triển về công nghệ, xã hội, chi phí đã đáp ứng được" - thiếu tá Trần Hiển thông tin. Cũng theo thiếu tá Trần Duy Hiển, các mẫu thẻ CMND và CCCD trước đây đều hiển thị trực quan thông tin sinh trắc học của người dân trên mặt thẻ. Điều này dẫn tới dễ lộ lọt thông tin. Trong khi chip điện tử trên thẻ CCCD đã lưu trữ thông tin này, trường hợp muốn khai thác phải tuân thủ các quy định chặt chẽ. Ông Hiển cũng cho hay, nếu các đề xuất của Bộ Công an được thông qua và có thêm một mẫu thẻ CCCD mới, 80 triệu thẻ CCCD đã cấp thời gian qua vẫn được sử dụng như bình thường, chỉ phải cấp đổi khi đến độ tuổi theo quy định; việc thay đổi nội dung trên thẻ CCCD không phải cung cấp thông tin, không phải làm mới, mà dữ liệu được tích hợp trên hệ thống VNeID. Tại buổi toạ đàm, một số đại biểu cho rằng việc thay đổi các quy định liên quan đến CCCD cũng đặt ra nhiều thách thức và vấn đề cần được giải quyết, điển hình là việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Nhiều người lo ngại rằng việc thu thập và lưu trữ thông tin trên thẻ CCCD có thể bị xâm phạm và lộ ra ngoài, gây nguy hiểm cho sự riêng tư và an ninh của họ. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia đề nghị áp dụng các biện pháp bảo mật cao và các quy định nghiêm ngặt về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân; đồng thời, cần có các cơ chế giám sát và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng thông tin được bảo mật tốt nhất có thể. Ngoài ra, việc triển khai và quản lý hệ thống CCCD cũng đòi hỏi một sự đồng bộ và hiệu quả cao từ các cơ quan chức năng. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo sự liên kết dữ liệu thông tin giữa các cơ quan và tránh tình trạng trùng lặp thông tin hoặc thiếu sót thông tin. Đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính (V03) - Bộ Công an cho rằng, để đảm bảo tính hiệu quả và tiện ích cho người dân, việc triển khai CCCD cần được thực hiện một cách toàn diện, kết hợp với các công nghệ hiện đại và phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền và giáo dục để người dân hiểu rõ về ý nghĩa và cách sử dụng CCCD đúng cách. Việc triển khai và quản lý hệ thống CCCD sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu sự đồng bộ và hiệu quả từ các cơ quan chức năng. Minh Đức