Công an TPHCM thông tin vụ đại úy nghi nhận tiền làm nhanh CCCD

Tối 29/6, thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin về vụ đại úy Lê Ngọc Minh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp, bị tạm đình chỉ công tác do nghi nhận tiền làm nhanh CCCD cho người dân vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2022.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đại úy Minh lợi dụng vị trí công tác trong tiếp nhận hồ sơ, đề xuất và trả thẻ CCCD để trục lợi. Đây là hành vi có tính chất đơn lẻ nhưng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an TPHCM. Quan điểm của Công an TPHCM là vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó. Ngoài ra, để chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm tương tự, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập đoàn kiểm tra quy trình cấp, trả thẻ CCCD để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Cùng với đó là việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD và trả thẻ CCCD, tạo điều kiện để người dân được giải quyết thủ tục nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực.