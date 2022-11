Làm giả CCCD để mở tài khoản ngân hàng online phục vụ đánh bạc

TPO - Nhóm đối tượng dùng thủ đoạn ghép ảnh chân dung vào ảnh CCCD thật rồi in ra giấy in ảnh, sử dụng CCCD giả này để đăng ký tài khoản ngân hàng qua hình thức online. Sau đó, dùng tài khoản ngân hàng để mở tài khoản đánh bạc trực tuyến.

Theo đó, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa phát hiện 7 đối tượng có hành vi làm giả CCCD để tạo tài khoản chơi trò chơi trực tuyến trên mạng Internet.

Kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng L.V.Q. (SN 2001, trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 laptop, 5 bộ máy tính để bàn, 13 điện thoại di động các loại, 7 khay gắn sim ngoài, hơn 2.000 sim điện thoại và hơn 100 bản in màu CCCD có thông tin khác nhau, nhưng nhiều CCCD có cùng ảnh chân dung, nghi là CCCD giả.

Ngay sau đó, L.V.Q cùng 6 thanh niên gồm: N.V.C. và Đ.N.H. (cùng SN: 1995); Đ.H.Q. (SN: 1994); T.T.C. (SN: 1997); K.T.L. (SN: 1998) và L.Q.Đ. (SN: 2001) đều trú tại TP Hạ Long đã bị tạm giữ.

Tại trụ sở cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ khoảng cuối tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, N.V.C biết đến việc đăng ký tài khoản trò chơi đánh bạc online trên một số website như: “https://www.kubet11.net”, “https://www.thabet.gg” sẽ nhận được khuyến mại ban đầu từ các nhà cái, ví dụ, đăng ký 1 tài khoản, nạp vào 1 triệu đồng sẽ được khuyến mại cộng thêm gần 100 nghìn đồng, số tiền này có thể rút ra tiền mặt...nên C. đã nghĩ ra cách 'mỡ nó rán nó' từ kẽ hở này. Có nghĩa gom tiền khuyến mại để đánh bạc.

Để đăng ký một tài khoản trò chơi cần có 1 tài khoản ngân hàng, 1 sim điện thoại, 1 địa chỉ IP riêng biệt. Vì vậy, N.V.C rủ thêm Đ.N.H., Đ.H.Q., móc nối với N.N.D. (SN: 1999, trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tham gia cùng, phân công nhiệm vụ cho từng người. N.V.C. đặt mua sim điện thoại, địa chỉ IP trên mạng internet; N.N.D. chỉnh sửa ảnh chân dung, ghép vào ảnh chụp CCCD thật rồi in ra giấy in ảnh. Sau đó N.H.Q. sử dụng CCCD giả này để đăng ký tài khoản ngân hàng qua hình thức online.

Các đối tượng đã trang bị nhiều thiết bị điện tử, thuê thêm T.T.C., K.T.L., L.Q.Đ., L.V.Q. và sử dụng nhà của Q làm 'bản doanh'.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hạ Long, tiếp tục điều tra làm rõ.