Những bước chân tình nguyện mang trái tim yêu thương của sinh viên Đại học Huế

SVO - Trên những cung đường hướng về vùng khó khăn, tại các điểm hiến máu nhân đạo hay trong những chương trình hỗ trợ cộng đồng, sinh viên Đại học Huế vẫn lặng thầm, bền bỉ trao đi yêu thương đến cuộc đời. Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi ý nghĩa, đó còn là hành trình trưởng thành của một thế hệ sinh viên Việt Nam giàu nhiệt huyết, sống trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân và cống hiến vì cộng đồng.

Khi tình nguyện bắt đầu từ những điều giản dị

Đối với nhiều sinh viên Đại học Huế, tình nguyện không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên mà bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường, gần gũi. Sinh ra trong một gia đình nông thôn còn nhiều khó khăn, Nguyễn Thị Quỳnh Như - sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Đội trưởng Đội Tình nguyện của Đoàn Trường sớm cảm nhận sâu sắc những vất vả của cuộc sống. Chính điều đó đã nuôi dưỡng trong nữ sinh mong muốn được sẻ chia với cộng đồng.

Nguyễn Thị Quỳnh Như - Đội trưởng Đội Tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Với Như, tình nguyện là hành trình bắt đầu từ “hạt mầm yêu thương” được gieo từ chính gia đình. Những chuyến đi đến các bản làng vùng cao, nơi Như cùng các bạn tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn,đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc.

“Ánh mắt trong trẻo của các em nhỏ vùng cao khi đón đoàn tình nguyện khiến mình không thể nào quên. Đó là ánh mắt của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục bước tiếp trên hành trình thiện nguyện”, Quỳnh Như chia sẻ.

Mang tinh thần sẻ chia với người dân và học sinh vùng khó khăn, lan tỏa lòng nhân ái và “hạt mầm yêu thương” qua những việc làm thiết thực.

Không riêng Quỳnh Như, với nhiều sinh viên khác, tình nguyện chính là cách để tuổi trẻ được sống trọn vẹn hơn. Hồ Văn Minh Trí - sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, nguyên Đội trưởng Đội Công tác xã hội Trường cho biết, tham gia hoạt động tình nguyện giúp Trí có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.

Hồ Văn Minh Trí - nguyên Đội trưởng Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Góp phần lan tỏa yêu thương đến người dân và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Những nụ cười của người dân và các em nhỏ trong lần đầu tham gia chương trình thiện nguyện đã trở thành nguồn động lực để Minh Trí tiếp tục gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng. “Khoảnh khắc nhìn thấy niềm vui của các cô chú và các em nhỏ khi nhận được những phần quà tuy giản dị nhưng đầy tình cảm khiến mình nhận ra rằng những việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa”, Minh Trí tâm sự.

Lan tỏa trách nhiệm từ những hành động nhỏ

Không chỉ tại vùng sâu, vùng xa, tinh thần tình nguyện của sinh viên Đại học Huế còn được thể hiện rõ nét qua những hoạt động thiết thực ngay trong nhà trường.

Nguyễn Lê Phương Uyên – sinh viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Trường lựa chọn gắn bó với hoạt động vận động hiến máu nhân đạo như một trách nhiệm của người trẻ trong khối ngành khoa học sức khỏe.

Nguyễn Lê Phương Uyên (ngoài cùng bên phải) đã tình nguyện hiến máu 21 lần, tham gia tích cực việc vận động hiến máu nhân đạo góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng.

Khi hiểu rằng mỗi đơn vị máu có thể góp phần cứu sống một người bệnh, Uyên nhận ra đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm của sinh viên ngành y đối với xã hội.

Không ít lần tham gia hỗ trợ các chương trình hiến máu, Uyên cũng từng gặp những tình huống bất ngờ như hỗ trợ người hiến máu bị choáng sau khi hiến. Những trải nghiệm ấy giúp cô bạn trưởng thành hơn trong kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp và tổ chức hoạt động cộng đồng.

Sinh viên lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên sống đẹp, sống trách nhiệm và sống có ích.

Theo Uyên, tham gia hoạt động tình nguyện không làm mất đi thời gian hay cơ hội của tuổi trẻ mà ngược lại còn mang đến nhiều giá trị tích cực cả về trải nghiệm lẫn nhận thức. “Cho đi không làm mình mất đi mà giúp mình nhận lại rất nhiều giá trị ý nghĩa”, Uyên bày tỏ.

Hành trình trưởng thành của thế hệ sinh viên sống trách nhiệm

Đối với sinh viên Đại học Huế, tình nguyện không chỉ là những chuyến đi ngắn ngày, mà còn là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành. Thông qua các hoạt động vì cộng đồng, nhiều sinh viên đã rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tổ chức chương trình và quản lý thời gian…

Thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tổ chức hoạt động, từng bước trưởng thành hơn trong hành trình tuổi trẻ.

Quan trọng hơn, đây còn là quá trình hình thành tinh thần trách nhiệm xã hội. Theo Minh Trí, trách nhiệm với cộng đồng không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ chính những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. “Trách nhiệm của sinh viên hôm nay không chỉ là học tập tốt mà còn là sống tích cực, biết quan tâm, sẻ chia và sẵn sàng đóng góp cho xã hội”, Minh Trí chia sẻ.

Còn với Quỳnh Như, màu áo tình nguyện không chỉ là biểu tượng của tuổi trẻ mà còn là lời nhắc nhở mỗi sinh viên phải sống hết mình vì cộng đồng. “Đừng đợi đến khi đủ đầy mới sẻ chia. Tuổi trẻ không chỉ là để trải nghiệm cho riêng mình mà còn là để để lại dấu chân trên hành trình hạnh phúc của người khác”, Như gửi gắm.

Những bước chân tình nguyện ấy, lặng lẽ nhưng bền bỉ, đang góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của sinh viên Đại học Huế - một thế hệ trẻ giàu nhiệt huyết, sống trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

