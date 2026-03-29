Schanel trích dẫn sai nguồn: Xâm phạm quyền nội dung, ảnh hưởng nhân vật và uy tín Báo Tiền Phong

SVO - Một bài viết trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong với tiêu đề “Từ cậu học sinh dựng lán bắt sóng học online đến chàng sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân” đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải lại, trang Schanel đã ghi sai nguồn, dẫn nguồn về một fanpage không liên quan.

Cụ thể, thay vì dẫn từ chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong – đơn vị sản xuất nội dung gốc, Schanel lại ghi nguồn là “Page Hình Sự”. Hành vi này không chỉ thể hiện sự cẩu thả trong kiểm chứng thông tin mà còn xâm phạm quyền tác giả và làm sai lệch nguồn tin chính thống.

Đáng chú ý, khi phóng viên Báo Tiền Phong liên hệ yêu cầu điều chỉnh, sau hơn 60 phút, phía Schanel chỉ phản hồi bằng tin nhắn tự động mang tính thương mại, không có bất kỳ động thái xử lý nội dung sai lệch.

Thông tin trên trang Schanel.

Nhân vật trong bài – Quang Thế Hà (sinh năm 2004) – từng được biết đến với hình ảnh dựng lán trên đồi để bắt sóng 3G học online trong giai đoạn dịch COVID-19. Hiện Hà là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Trinh sát cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân. Câu chuyện của Hà không chỉ là hành trình vượt khó mà còn là biểu tượng của ý chí học tập và tinh thần cống hiến của người trẻ.

Việc trích dẫn sai nguồn không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cơ quan báo chí mà còn tác động trực tiếp đến nhân vật được phản ánh, khi thông tin bị đặt trong bối cảnh thiếu kiểm chứng.

Theo tìm hiểu, Schanel cũng chưa hề xin phép nhân vật, tác giả bài viết trước khi đăng tải lại nội dung.