Những bí mật khơi dậy tài năng từ khóa học của Tiến sĩ Ernest Wong

Theo tiến sĩ Ernest Wong, lứa tuổi 7 - 11 là giai đoạn quan trọng để tạo nền móng vững chắc cho trẻ. “Yếu tố quyết định thành công của một người chỉ có 15% là tài năng, còn 85% là do tính cách, phẩm chất”.

Trong khóa học Smartkids Bootcamp của mình, thầy Ernest đã tập trung vun đắp cho những bạn nhỏ những thái độ, suy nghĩ, tư duy đúng đắn.

Các học viên tham gia chương trình của thầy cũng được tiếp cận những phương pháp học tập tiên tiến nhất về: cách ghi nhớ hiệu quả, cách đọc và tìm kiếm thông tin, cách chinh phục các môn như toán, tiếng Anh, cách làm chủ các bài kiểm tra...

Tiến sĩ Ernest Wong là nhà sáng lập Học viện Learning Mastery tại Singapore. Ông đồng thời là huấn luyện viên hai chương trình phát triển cá nhân Smartkids Bootcamp và Superteens Bootcamp dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Với hơn 32 năm trong sự nghiệp đào tạo giúp hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên tiến bộ trong học tập, công việc và cuộc sống gia đình, Tiến sĩ Ernest Wong khẳng định, 85% sự thành công của trẻ dựa vào sự phát triển nhân cách ngay từ khi còn nhỏ.

Chương trình Special Mentorship là một chương trình training, tư vấn và đồng hành có một không hai, được dẫn dắt trực tiếp bởi thầy Ernest Wong. Các học viên và gia đình sẽ trải qua vòng phỏng vấn để được trở thành một học viên trong khóa huấn luyện chuyên sâu suốt 5 năm này. Mục tiêu của khóa học là giúp học viên đạt được các mục tiêu không chỉ trong học tập, mà còn cả tính cách, lối sống và giúp các em tìm ra đam mê, vươn tới những gì cao nhất và phù hợp nhất với cá tính, tài năng thiên hướng của các em Rèn luyện thanh thiếu niên giống như rèn ngọc.

Không có cách nào tốt hơn để viên ngọc đó tỏa sáng bằng việc cho các em cơ hội được làm việc thực tế, được cọ sát trong môi trường toàn những người bạn giỏi và xuất sắc, dưới một sự theo dõi sát sao từ người mentor có tầm nhìn, có chiến lược và hiểu biết sâu rộng. Đó chính là những điều làm nên thành công của khóa Special Mentorship của Dr Ernest Wong cũng như của các bạn trẻ được tham gia vào mạng lưới thành công đó.

Yang Tú Vy (18 tuổi) - hiện đang là sinh viên tại trường ĐH Khoa học Ứng dụng Aachen (Đức), cô từng là học trò xuất sắc thành công từ khoá học của thầy Ernest Wong. Ngay năm học đầu tiên, Tú Vy ở trong top sinh viên xuất sắc nhận thưởng 5.000EUR của trường.

Khi còn học cấp 3, Tú Vy từng đạt giải ba trong cuộc thi khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội toàn cầu và được tài trợ 100% phí tham dự Hội nghị về thách thức đổi mới do trường ĐH Harvard tổ chức. Tú Vy còn được lựa chọn làm đại diện của Việt Nam trong Hội nghị trẻ APFSD - một hội nghị về kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với một profile khủng như vậy, nhưng thật bất ngờ khi biết rằng lúc còn nhỏ Tú Vy lại là một cô bé nhút nhát và hay đóng vai “nạn nhân” trong mọi vấn đề. Bước ngoặt đầu tiên khiến em dần thay đổi là khi em được ba mẹ đăng ký tham gia chương trình Smartkids Bootcamp vào năm 2014.

Đây là một khóa học tập trung vào các kĩ năng con người và kĩ năng học tập dành cho lứa tuổi tiểu học (7 - 11 tuổi) với sự dẫn dắt trực tiếp của thầy Ernest Wong.

“It’s not how good you are but how good you want to be” là một trích dẫn từ bài học của thầy Ernest trong khóa Smartkids Bootcamp mà Tú Vy rất thích. Đó cũng là câu nói truyền động lực, là kim chỉ nam để em hiểu rằng: mình luôn có thể nỗ lực hơn, vươn tới những điều tốt hơn, không quan trọng là xuất phát điểm của mình như thế nào.

Sau khi kết thúc khóa Smartkids, Tú Vy được thầy Ernest lựa chọn tiếp tục kèm cặp trong chương trình Special Mentorship.

Điều gì đã khiến một cô bé nhút nhát, lười biếng, hay ỉ lại trở thành một du học sinh năng động với bảng thành tích khủng ở tuổi 18? Tú Vy cho biết chính là các yếu tố: “Kỷ luật, chủ động, tự tin, trách nhiệm” đã giúp em biến những bài học của Thầy Ernest Wong thành những kỹ năng mềm trong cuộc sống.