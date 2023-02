Nhóm người giở chiêu ‘tặng quà, bán hàng’: 4 trường mầm non mất gần 80 triệu đồng

TPO - 4 trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đã bỏ gần 80 triệu đồng mua hàng theo hình thức ‘tặng quà, bán hàng’.

Ngày 21/2, nguồn tin của Tiền Phong, Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về việc nhóm người vào các trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn bán hàng theo hình thức 'tặng quà, bán hàng'.

Theo đó, vào khoảng 15h20 ngày 16/2, Trường mầm non Sao Mai có nhân viên tự giới thiệu tên Dũng phụ trách quản lý chi nhánh C.C đến nhà trường liên hệ là chi nhánh chuẩn bị khai trương chuyên về mặt hàng sữa, thuốc,... điều trị cho trẻ tự kỷ, tăng động, trầm cảm.

Người này có xin vào trường tư vấn cho giáo viên cách chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường nhận thấy nội dung tư vấn phù hợp giúp giáo viên có thêm kiến thức chăm sóc trẻ trong quá trình giảng dạy nên đã đồng ý cho chi nhánh vào tư vấn.

Trong khoảng thời gian 14h10, Trường mầm non thị trấn Năm Căn cũng có nhân viên tự xưng là Liêm đại diện Công ty dược S.G đến liên hệ để 'tặng quà cho học sinh nhân dịp sắp khai trương một cửa hàng thuốc tại huyện Năm Căn và hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm dành cho mẹ và bé'.

Khoảng 14h30, Trường mầm non 28/7 có nhân viên nữ (không nhớ tên) của Công ty sản phẩm M và B liên hệ tặng quà cho CB-GV-NV và trẻ trong trường.

Tương tự, tại Trường mẫu giáo Sơn Ca, người đàn ông tên là Dũng, đại diện Công ty C.C cho rằng, nhân ngày sinh nhật sắp tới và muốn mở rộng chi nhánh tại địa bàn xã nên thay vì phát bản tờ rơi, công ty có phần quà gửi đến học sinh và giáo viên.

Vào khoảng thời gian từ 16h30 và 16h45, tất cả 4 trường đều có nhân viên đến tư vấn và tặng quà cho trẻ, CB-GV-NV. Quà tặng cho trẻ là tập tô tổng số 601 cuốn, mỗi cuốn trị giá 12.000đ, có trường còn được tặng chai xịt côn trùng cho trẻ, quà cho CB-GV-NV là thuốc hoạt huyết dưỡng não.

Quá trình tư vấn xong, họ lồng ghép giới thiệu tặng sản phẩm có giá trị khác nhau, theo hình thức giới thiệu bán giá rẻ, khi các cô mua xong họ trả lại tiền và nói sản phẩm này tặng, cứ như thế nối tiếp các sản phẩm thứ 2, thứ 3, thứ 4, đến sản phẩm cuối cùng là tinh dầu thông đỏ nhân viên bán với giá 2 triệu đồng (kèm tặng thêm sản phẩm tinh dầu thông đỏ giá trị tương đương). Ngay sau đó họ thu tiền và lên xe rời đi.

Như vậy, tổng số tiền các trường đã mua là 76,9 triệu đồng. Trong đó, Trường mầm non Sao Mai 24 triệu/12 người; Trường mầm non thị trấn Năm Căn 30 triệu/15 người; Trường mầm non 28/7 là 16,9 triệu/9 người; Trường mẫu giáo Sơn Ca là 6 triệu/3 người.