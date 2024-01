Nhờ công an lấy lại 100 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

TPO - Trong lúc thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt, chị Phan Thị H. (trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản không quen biết nên nhờ công an hỗ trợ nhận lại tài sản.

Ngày 16/1, Công an xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế ) cho biết, vừa xác minh, hỗ trợ một người dân cư trú trên địa bàn nhận lại số tiền 100 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, Công an xã Vinh Hiền nhận được nội dung trình báo của chị Phan Thị H. (trú xã Vinh Hiền, Phú Lộc) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt đã chuyển khoản nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản không quen biết, nên nhờ Công an xã Vinh Hiền hỗ trợ xác minh, giúp lấy lại tài sản nêu trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin do chị H. cung cấp, Công an xã Vinh Hiền tiến hành xác minh thông tin người nhận được số tiền chuyển nhầm. Theo đó, người nhận tiền chuyển khoản từ chị H. tên là Hoàng Ngọc C., hiện sinh sống tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Từ phối hợp giữa Công an xã Vinh Hiền và Lộc Điền thực hiện trao đổi, vận động và giải thích các quy định của pháp luật liên quan giao dịch chuyển khoản, anh C. đã nhận thức và tự nguyện chuyển trả lại tất cả số tiền vừa nhận cho chị H.

Nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, chị H. vui mừng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an 2 xã Vinh Hiền, Lộc Điền và cá nhân anh C.