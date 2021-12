Nhìn lại khoảnh khắc lịch sử: Ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam đến khách hàng

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 25/12, những chiếc ô tô điện VF e34 đầu tiên đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất, đánh dấu thời khắc quan trọng khai mở kỉ nguyên ô tô điện thông minh tại Việt Nam.

Sáng 25/12, VinFast đã chính thức tổ chức lễ bàn giao lô xe ô tô điện VF e34 đầu tiên tại Tổ hợp nhà máy sản xuất VinFast (Hải Phòng). Ngay từ sớm, chủ nhân của những chiếc ô tô điện Made in Vietnam đã có mặt tại khu vực nhà máy, hồi hộp mong chờ thời khắc đặc biệt.

Trước khi chính thức bàn giao xe, ông Hoàng Chí Trung - Tổng Giám Đốc Công ty VinFast Trading Việt Nam công bố chi tiết về chính sách thuê bao pin cho người dùng tại Việt Nam.

Mức thuê bao hàng tháng sẽ là 657.500 đồng/tháng cho quãng đường tối đa 500km/tháng. Nếu đi quá 500km/tháng, khách hàng sẽ trả thêm phí thuê pin là 1.315 đồng/km vượt.

Khách hàng có thể tự sạc pin cho xe tại nhà bằng bộ sạc di động tặng kèm (công suất 2,2 kW) hoặc bộ sạc treo tường lắp thêm (công suất 7,4 kW, có giá “3 không” là 9,4 triệu đồng) và chi trả tiền điện phát sinh theo hoá đơn điện sinh hoạt hàng tháng của gia đình. Nếu sạc xe tại các trạm sạc công cộng của VinFast, mức phí là 2.834 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương đơn giá điện bậc 5 do Bộ Công Thương công bố ngày 20/03/2019.

Đặc biệt, hơn 25.000 khách hàng đầu tiên sẽ được hãng tặng 12 tháng thuê pin miễn phí theo chính sách cũ, tương đương 17,4 triệu đồng.

Các chính sách mới được công bố đều nhận được sự hồ hởi và đánh giá cao từ các khách hàng, vì đã cho thấy sự lắng nghe, tiếp thu những phản hồi theo hướng tối ưu lợi ích cho khách hàng. Các chính sách đã được VinFast tính toán kỹ để đảm bảo chi phí thuê pin và sạc điện cơ bản tương đương chi phí vận hành của xe xăng cùng phân khúc.

Những vị khách có mặt tại Hải Phòng cũng được tham quan Xưởng pin - một trong những nơi quan trọng nhất để làm nên những chiếc xe xanh. Đây là dây chuyền gần như tự động hoàn toàn với hệ thống robot lắp ráp, các máy hàn tự động. Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về pin, xưởng cũng trang bị hàng loạt hệ thống máy móc hiện đại được nhập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như hệ thống làm sạch plasma, hút chân không, hệ thống bơm keo, hệ thống kiểm tra rò khí, kiểm tra an toàn,...

Các vị khách này cũng là người đã góp những cây xanh đầu tiên cho dự án "Vì một tương lai xanh cho mọi người" do VinFast phát động với mục tiêu trồng mới 1 triệu cây rừng của VinFast. Cụ thể, với mỗi xe ô tô điện VinFast được bán ra tại Việt Nam, VinFast sẽ đóng góp một cây rừng cho các dự án phủ xanh và phục hồi rừng đầu nguồn.

Có mặt tại lễ bàn giao xe VF e34, chị Phạm Thị Kim Ngọc (Hà Nội) hào hứng: "Ấn tượng thấy ngay là nội thất đẹp, sang, thân thiện. Mặc dù đã ngắm trước hình ảnh VF e34 nhưng được nhìn tận nơi vẫn thấy bị cuốn hút vì thiết kế quá đẹp và dễ nhận diện của VinFast". Tuy nhiên, điều quan trọng hơn khi lựa chọn VF e34 theo chị Ngọc là mong muốn hướng tới một tương lai tiêu dùng xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Nội), một trong những khách hàng đặt cọc VF e34 sớm nhất, chia sẻ cảm giác "lạ và hào hứng" khi được tự tay cầm lái chiếc xe điện. Ông Thắng tỏ ra ưng ý với chính sách thuê pin của VinFast với quãng đường tối thiểu đã giảm xuống để phù hợp hơn với khách hàng.

Đúng 11 giờ 30 phút, những chiếc VinFast VF e34 đầu tiên chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất trong tiếng vỗ tay và sự chào đón của mọi người.

Khoảnh khắc đáng nhớ khi những chiếc xe điện thông minh Made in Vietnam đầu tiên do chính tay khách hàng cầm lái chạm bánh xuống mặt đường. Trải nghiệm thực tế VF e34 khiến những vị khách cảm thấy phấn khích với khả năng vận hành êm ái, tăng tốc "không độ trễ" - điều hoàn toàn khác biệt so với những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Tính năng thông minh trên VF e34 cũng là điểm nhấn đáng chờ đợi. Nổi bật trên VF e34 là công nghệ trợ lí ảo điều khiển bằng giọng nói với khả năng nhận diện tiếng Việt đa vùng miền và khả năng đối đáp linh hoạt, khéo léo như một người bạn.

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm tính năng quan sát toàn cảnh 360 độ (SVM) trên VF e34 - một trong những tính năng được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ người dùng trong thực tế. Ngoài ra, VF e34 cũng được trang bị hàng loạt tính năng thông minh khác như: kết nối mua sắm trực tuyến, đặt lịch dịch vụ khám chữa bệnh với Vinmec, đặt lịch dịch vụ vui chơi giải trí và đặt vé máy bay trên ứng dụng Vinpearl,...

Dự kiến, trong tháng 1/2022, VinFast sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng 2.000 xe VF e34 cho các khách hàng đã đặt cọc trước. Mở bán lần đầu vào cuối tháng 3/2021, VF e34 đã tạo nên cơn sốt tại Việt Nam với hơn 25.000 lượt đặt cọc chỉ sau hơn 3 tháng - một kỉ lục trên thị trường xe Việt.

Ngoài VF e34, dải sản phẩm ô tô điện của VinFast hiện đã có thêm VF e35 và VF e36 (ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021). Hãng cũng công bố chuẩn bị giới thiệu thêm 3 mẫu xe mới tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES vào đầu tháng 1/2022 (Las Vegas, Mỹ). Theo các chuyên gia, những nhân tố tiên phong như VinFast sẽ góp phần thúc đẩy kỉ nguyên xe điện đến sớm hơn trên toàn cầu.