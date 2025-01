Nhiều tuyến đường tại TPHCM chính thức được đổi tên

TPO - Sáng 19/1, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố nghị quyết về đặt tên các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các đường trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50 trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, đặt tên đường Đỗ Mười trên Quốc lộ 1, đoạn từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương; đặt tên đường Lê Đức Anh trên Quốc lộ 1, từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc; đặt tên đường Lê Khả Phiêu trên Quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An; đặt tên đường Phan Văn Khải trên Quốc lộ 22, từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Đặt tên đường Lê Quang Đạo trên Quốc lộ 22, từ Quốc lộ 1 đến cầu An Hạ; đặt tên đường Văn Tiến Dũng trên Quốc lộ 50, từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An; đặt tên đường Hoàng Cầm trên Quốc lộ 1K, từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, việc đặt tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh trên các tuyến quốc lộ là nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí cho đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, trau dồi lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc của nhân dân TPHCM.

Bên cạnh đó, việc đặt tên đường như trên phục vụ cho công tác quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nhận diện, tìm kiếm tên đường và địa chỉ.

Cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố việc đặt tên Công viên 30 tháng 4.

Tại kỳ họp lần thứ 20 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn TPHCM như trên.