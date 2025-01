TPHCM giải ngân đầu tư công phần vốn bồi thường đạt bao nhiêu?

TPO - Tính đến hết ngày 9/1/2025, tổng số tiền đã giải ngân ra khỏi Kho bạc Nhà nước là trên 34.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,36%.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM vừa có báo cáo tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở TN&MT, số vốn được bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong năm 2024 là trên 35.000 tỷ đồng của 161 dự án, tăng hơn 7.000 tỷ so với năm 2023. Tính đến hết ngày 9/1/2025, tổng số tiền đã giải ngân ra khỏi Kho bạc Nhà nước là trên 34.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,36%.

Theo Sở TN&MT, dự kiến đến ngày 31/1/2025 (hết niên độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024), TPHCM sẽ giải ngân được hơn 34.600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,89%.

Trong đó, các địa phương có tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên, có số tiền giải ngân lớn là TP. Thủ Đức, các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, các quận 4, 8, 10, 12, Bình Tân, Gò Vấp.

Dự án chậm tiến độ dẫn đến “trượt giá”

Qua theo dõi, đôn đốc công tác giải ngân phần vốn bồi thường, Sở TN&MT đánh giá còn có một số nguyên nhân hạn chế làm chậm tiến độ giải ngân trong năm qua.

Trong đó, công tác lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chưa chính xác dẫn đến một số dự án sau khi UBND địa phương đã xác lập xong hồ sơ của từng trường hợp bị ảnh hưởng thì số thực tế chi trả cho người dân thấp hơn dự toán nên làm giảm tỷ lệ giải ngân.

Một số dự án tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Với các dự án phải tăng tổng mức đầu tư (thiếu vốn), ngoài nguyên nhân do điều tra, khảo sát ban đầu chưa chính xác còn có nguyên nhân do dự án chậm tiến độ, dẫn đến “trượt giá”.

Mặt khác, công tác bố trí tái định cư cũng còn bất cập khi UBND địa phương dự kiến nhu cầu tái định cư không chính xác, không đầy đủ; Sở Xây dựng chậm giải quyết kiến nghị của UBND địa phương liên quan đến bố trí quỹ nhà đất phục vụ tái định cư.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TPHCM năm 2025, Sở TN&MT đề xuất các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án lớn của thành phố) cần xác định rõ phần vốn bồi thường cho từng dự án để UBND địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án.

Cùng với đó, các địa phương phối hợp với các chủ đầu tư rà soát kỹ số vốn bồi thường đủ cho nhu cầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tránh trường hợp ghi dư vốn hoặc thiếu vốn. Trong đó, các địa phương cam kết số vốn dự toán ghi chênh lệch so với thực tế không quá 5%.

UBND các địa phương cần kiểm tra, rà soát các dự án có thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xác định các công việc cần thực hiện như pháp lý dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ nhà - đất tái định cư, tổng mức đầu tư,… Trên cơ sở đó, UBND địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện giải ngân của từng dự án theo từng tháng và cam kết thực hiện giải ngân hết số vốn được giao trong năm.

Hiện nay, sau khi UBND các địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị và thực hiện phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thì chủ đầu tư dự án và Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ vào quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt của dự án và chuyển tiền cho các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng để chi trả cho các hộ dân, đồng thời xác định là đã giải ngân xong số vốn bồi thường.