Nhiều tuyến đường ở Hòa Bình, Điện Biên bị sạt lở

TPO - Trong sáng 5/8, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập… khiến giao thông gặp khó khăn. Lực lượng CSGT, Công an cùng người dân chung sức dọn dẹp đất đá, túc trực phân luồng, cấm đường qua khu vực nguy hiểm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, vào khoảng 8h hôm nay, tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị ngập, các phương tiện đi qua lại không đảm bảo an toàn.

Cùng thời điểm trên, tại km146 tuyến QL6, thuộc địa phận Tam Hoà, Đồng Tân, Mai Châu cũng xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường; tại đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, Mai Châu, một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông.

Lực lượng CSGT Hòa Bình phối hợp với Công an các huyện, Công an xã và chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại đảm bảo an toàn. CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã đảm bảo TTATGT và cứu hộ cứu nạn.

Vẫn theo Cục CSGT, khoảng 8h, tại km 421 - QL6 thuộc xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn. Hiện tại Phòng CSGT và Công an huyện Tuần Giáo đang phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ 1 khắc phục và đã thông xe tạm thời.

Tại km 3+600 quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Chà, Điện Biên, cũng xuất hiện sạt lở gây tắc đường xe ô tô không đi được. Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên và CSGT Công an huyện Mường Chà đang phối hợp với công ty đường bộ 2 khắc phục sự cố.

Lực lượng CSGT đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.

Trước đó, ngày 4/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết đã yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cục CSGT yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Trong đó trọng tâm là chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie... trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân; xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông (tại chỗ và từ xa).

"Lực lượng CSGT kiên quyết “cấm đường” không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở" - Cục CSGT thông tin.

Một số hình ảnh sạt lở, đất đá, ngập nước ở Hòa Bình và Điện Biên: Ảnh: CACC.