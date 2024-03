Nhiều tên tuổi lớn dự Liên hoan phim quốc tế TPHCM

TP - Liên hoan Phim (LHP) quốc tế TPHCM lần thứ nhất năm 2024 (The 1st Ho Chi Minh City International Film Festival - HIFF 2024) diễn ra từ 6/4 tới 13/4, sẽ quy tụ nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh thế giới.



HIFF 2024 sẽ mở màn bằng bộ phim Boléro (Pháp) cùng với sự xuất hiện trên thảm đỏ của nữ đạo diễn Anne Fontaine và nam diễn viên Raphael Personnaz. Làm phim với phong cách đầy táo bạo, luôn tìm cách khám phá những góc nhìn mới trong điện ảnh, bộ phim Boléro của nữ đạo diễn Anne Fontaine phản ánh tinh thần và xu hướng nghệ thuật của HIFF 2024: Hướng tới sự sáng tạo và đột phá trong điện ảnh.

Một tên tuổi khác nhận lời tham dự HIFF 2024 là đạo diễn người Hàn Quốc Kim Jee-woon, người đã được giới yêu nghệ thuật thứ 7 biết đến với các bộ phim như: A Tale of Two Sisters; The Good, the Bad, the Weird … Kim Jee-woon tham gia LHP với vai trò khách mời đặc biệt. Xuất hiện cùng với Kim Jee-woon còn có nhà sản xuất Jaewon Choi với vai trò cố vấn cho HIFF 2024. Cặp đôi này sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo tại HIFF cũng như giới thiệu 3 tác phẩm đặc sắc của Kim Jee-woon.

Trong hạng mục Directorial Symphony (Tiêu điểm đạo diễn) vinh danh tài năng, cống hiến của các cá nhân cho nền điện ảnh thế giới có sự xuất hiện của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu. Phim của Kore-eda Hirokazu từng được vinh danh tại Nhật Bản, tham dự LHP thế giới như Maborosi tranh giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm 1995, Shoplifters giành giải Cành cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes 2018; After Life; Still Walking; Air Doll… đều được đánh giá rất cao.

Ở hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2 có sự xuất hiện của biên tập phim người Mỹ gốc Việt Tom Cross trong vai trò giám khảo. Tom Cross đã từng thắng giải Oscar ở hạng mục Biên tập phim xuất sắc với bộ phim Whiplash vào năm 2015 và cũng là biên tập của các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như: La La Land, No time to Die…

HIFF 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với Hội Ðiện ảnh thành phố và Cục Ðiện ảnh tổ chức. Ðây là một trong những hoạt động trong chiến lược của TPHCM về phát triển ngành điện ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của điện ảnh thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của TPHCM đến với bạn bè quốc tế..

Cơ hội cho Ðiện ảnh TPHCM

Không chỉ quy tụ các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, HIFF còn có sự góp mặt của nhiều nhà tổ chức lớn như ông Kim Dong Ho - nhà sáng lập và cựu chủ tịch Liên hoan Phim quốc tế Busan (Hàn Quốc); ông Jeremy Segay - Tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại sứ quán Pháp; ông Jay Choi - cựu giám đốc Warner Bros (Hàn Quốc)… Về phía Việt Nam là những tên tuổi như PGS.TS Trần Luân Kim, đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm...

Theo NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM, HIFF 2024 là cơ hội để thành phố giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam chất lượng, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của điện ảnh Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trên bản đồ điện ảnh thế giới.

“HIFF 2024 là một sự kiện để người làm nghề tranh tài, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhưng trên hết là một lễ hội điện ảnh để từng bước tạo dựng thương hiệu, trở thành điểm đến văn hóa cho du lịch của TPHCM. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ chắp thêm đôi cánh để điện ảnh Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vươn xa”, bà Thúy nói.